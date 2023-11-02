Từ 9h sáng ngày 29/9 âm lịch: 3 con giáp ĐẮC TÀI ĐẮC LỘC xoay chuyển tình thế, một bước đổi đời, giàu sang vô đối, đời sang trang mới

Tâm linh - Tử vi 02/11/2023 04:20

Làm chơi hưởng thật, của nả chất đống, càng về cuối tháng 9 âm lịch những con giáp may mắn này càng đắc tài đắc lộc, sung túc đủ đầy.

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp sinh ra đã may mắn hơn người, cuộc đời như được trải hoa hồng. Làm gì cũng hanh thông suôn sẻ, công việc thuận lợi, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió nên trước ngưỡng 35 con giáp giàu có này đã sở hữu cơ ngơi đáng ngưỡng mộ, nắm tiền tỷ trong tay.

Sách tử vi năm 2023 có nói, tháng 9 âm lịch chính là thời hoàng kim Thìn. Chẳng những ăn nên làm ra, lợi nhuận tăng vọt con giáp may mắn này còn vượt qua mọi khốn khó để chiến thắng nghịch cảnh, tự làm đại gia chỉ sau một đêm. 

Từ 9h sáng ngày 29/9 âm lịch: 3 con giáp ĐẮC TÀI ĐẮC LỘC xoay chuyển tình thế, một bước đổi đời, giàu sang vô đối, đời sang trang mới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhanh nhẹn, bản lĩnh và có gan làm giàu nên dù ham chơi là thế nhưng một khi đã tập trung làm việc ai cũng kiêng nể người tuổi Ngọ. Đặc biệt, Ngọ có năng khiếu lãnh đạo, cực giỏi dùng người nên công việc trơn tru như ý, càng nỗ lực càng gặt hái thành công.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, bước sang tháng 9 âm lịch Ngọ sẽ liên tục gặp may. Bước chân ra cửa tiền rơi trúng đầu, về nhà có người mình thường yêu đợi sẵn nên cuộc sống ấm êm viên mãn, ai cũng phải hờn. 

Từ 9h sáng ngày 29/9 âm lịch: 3 con giáp ĐẮC TÀI ĐẮC LỘC xoay chuyển tình thế, một bước đổi đời, giàu sang vô đối, đời sang trang mới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Là con giáp trách nhiệm, dám dấn thân và không bao giờ dùng mưu hèn kế bẩn để hãm hại bất cứ ai. Nhờ sống ngay thẳng, đàng hoàng và chân thành nên Tuất được rất nhiều người quý mến, thương yêu, tạo điều kiện hỗ trợ trong công việc.

Hãy cứ là chính mình, hãy cứ phấn đấu miệt mài cho đam mê thì những tháng cuối năm 2023 của Tuất sẽ ngập trong nhung lụa, muốn nghèo cũng khó.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

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