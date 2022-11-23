Từ 9h sáng ngày 23/11/2022: 3 tuổi ăn lộc nhà Trời, ơn trên độ mệnh, làm ăn bứt phá, vốn 1 lời 100, tiền tỷ vào túi, tài lộc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 23/11/2022 06:25

Tử vi cho biết từ 9h sáng ngày 23/11 này, 3 con giáp sau có vận tài khởi sắc, dễ phất lên vù vù.

Tuổi Thìn 

Tuổi Thìn sở hữu tài chính vững vàng trong ngày 23/11 này, trong hôm nay nếu muốn tiến hành các công việc trọng đại như khai trương hay kết hôn thì đều tốt cả. 

Tận dụng lúc vận khí tăng cao mà xúc tiến hợp tác đầu tư, kể cả là lĩnh vực hoàn toàn xa lạ thì bạn cũng nhanh chóng thu về tay những khoản lợi nhuận đáng nể. Hãy tính toán lâu dài cho sự nghiệp của mình. 

Từ 9h sáng ngày 23/11/2022: 3 tuổi ăn lộc nhà Trời, ơn trên độ mệnh, làm ăn bứt phá, vốn 1 lời 100, tiền tỷ vào túi, tài lộc hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cơ hội kiếm tiền mở ra trước mắt thì bạn cũng vẫn nên thận trọng trong việc chi tiêu sao cho hợp lí, bằng không công sức gầy dựng bấy lâu nay lại đổ sông đổ bể. 

Từ đó học thêm kĩ năng quan sát, suy đoán sử dụng trong các trường hợp cần thiết để tránh giao trứng cho ác, mọi sự nên "cẩn tắc vô áy náy". 

Tuổi Tỵ

Trời sinh người tuổi Tỵ vốn thông minh, tài giỏi, tuy không quá xuất sắc nhưng biết dùng kinh nghiệm và sự học hỏi của mình để đạt được thành công. Với tính cách cần mẫn, không ngừng học hỏi mà người tuổi Tỵ ngày càng thành công và giàu có.

Từ 9h sáng ngày 23/11/2022: 3 tuổi ăn lộc nhà Trời, ơn trên độ mệnh, làm ăn bứt phá, vốn 1 lời 100, tiền tỷ vào túi, tài lộc hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời vận của tuổi Tỵ sẽ đến từ 9h sáng ngày 23/11. Cuộc đời của họ như bước sang một trang mới. Con giáp này hứa hẹn gặp nhiều may mắn, có cơ hội thăng tiến, vận may bùng nổ không ngừng. Tỵ sẽ thấy vận trình của mình đi lên như "diều gặp gió". Con giáp này nếu nắm bắt cơ hội và phát huy khả năng của mình thì trong thời gian này, tiền của sẽ nhiều không kể siết.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi tính tình nhẹ nhàng, ôn hòa. Họ luôn giữ được sự bình tĩnh và thái độ mềm mỏng trong ứng xử.

Do đó, những người xung quanh thường dễ dàng bắt chuyện với con giáp tuổi Mùi. Họ thuộc tuýp người dĩ hòa vi quý và không thích gây mâu thuẫn với người khác.

Từ 9h sáng ngày 23/11/2022: 3 tuổi ăn lộc nhà Trời, ơn trên độ mệnh, làm ăn bứt phá, vốn 1 lời 100, tiền tỷ vào túi, tài lộc hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ 9h sáng ngày 23/11, con giáp tuổi Mùi được sao may mắn chiếu mệnh. Con giáp này có tài lộc dồi dào, làm đâu gặt đấy. Người làm kinh doanh có thể chốt những đơn hàng giá trị lớn. Trong khi đó, những người làm công ăn lương cũng nhận được thêm dự án, công việc.

Tuy sự nghiệp có nhiều bước tiến nhưng sức khỏe của người tuổi Mùi trong thời gian này không tốt. Họ dễ bị đau đầu, chóng mặt. Một số người sẽ bị cảm lạnh. Họ cần chú ý giữ gìn sức khỏe, nếu thấy gì bất thường thì nên đi khám ngay.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

5 ngày cuối tháng 11 dương lịch: 3 tuổi "lù lù vác lu mà chay", ăn lộc Phật Bà, tắm biển giàu sang, qua trái có vàng qua phải có bạc, vương giả bậc nhất

5 ngày cuối tháng 11 dương lịch: 3 tuổi "lù lù vác lu mà chay", ăn lộc Phật Bà, tắm biển giàu sang, qua trái có vàng qua phải có bạc, vương giả bậc nhất

Tử vi cho biết vào 5 ngày cuối tháng 11 dương lịch này, những con giáp sau dù im im lặng thầm nhưng lại đang tích tiền lớn, cuối năm ăn Tết "khủng".

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