Từ 9 - 11h sáng Chủ nhật cuối tuần (23/10), 3 con giáp giẫm ngay hố vàng, may mắn tứ phía ập đến, Thần Tài xông cửa, hút sạch tiền về túi

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 04:53

Nỗ lực cộng thêm một chút may mắn, 3 con giáp này được dự báo sẽ gặt hái được rất nhiều thành công trong khung từ 9 - 11h sáng Chủ nhật (23/10).

Tuổi Thân

Khung từ 9 - 11h sáng Chủ nhật, người tuổi Thân có thể gặp phải một chút khó khăn. Tuy nhiên, những ngày sau đó bạn có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân mình. Sóng gió trong cuộc sống là điều khó tránh khỏi, việc bạn cần làm là phải giữ vững lập trường của mình.

Cơ hội kiếm tiền sẽ đến khiến cho con giáp này không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng chắc hẳn bạn sẽ rất vui bởi những cố gắng của bạn sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Sớm muộn gì bạn cũng đạt được những điều mà bạn mong muốn.

Từ 9 - 11h sáng Chủ nhật cuối tuần (23/10), 3 con giáp giẫm ngay hố vàng, may mắn tứ phía ập đến, Thần Tài xông cửa, hút sạch tiền về túi - Ảnh 1
Khung từ 9 - 11h sáng Chủ nhật, người tuổi Thân có thể gặp phải một chút khó khăn. Tuy nhiên, những ngày sau đó bạn có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nhờ có sự giúp đỡ của Chính Ấn và Chính Quan mà người tuổi Thìn có thể đạt được thành công trong sự nghiệp vào 9 - 11h sáng Chủ nhật (23/10). Những thành tựu mà bạn đạt được sẽ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng dù thành công thế nào cũng không nên quá kiêu ngạo. Nó có thể khiến những cố gắng của bạn đổ sông đổ bể.

Vận trình tài lộc của bạn sẽ có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Nếu làm công ăn lương thì có nhiều cơ hội được thưởng nóng. Nếu làm kinh doanh thì có thể tìm thấy những khách hàng, đối tác triển vọng. Nhân duyên của người tuổi Thìn cũng có nhiều dấu hiệu tích cực. Hãy giữ quan hệ với những người chân thành, thẳng thắn và luôn thầm lặng quan tâm bạn chứ đừng ngó lơ họ.

Từ 9 - 11h sáng Chủ nhật cuối tuần (23/10), 3 con giáp giẫm ngay hố vàng, may mắn tứ phía ập đến, Thần Tài xông cửa, hút sạch tiền về túi - Ảnh 2
Nhờ có sự giúp đỡ của Chính Ấn và Chính Quan mà người tuổi Thìn có thể đạt được thành công trong sự nghiệp vào 9 - 11h sáng Chủ nhật (23/10) - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Từ 9 - 11h sáng Chủ nhật, may mắn sẽ đến nhưng người tuổi Tỵ vẫn gặp một chút rắc rối trong sự nghiệp. Nếu bạn có thể xử lý tốt mối quan hệ với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Do có cát tinh phù trợ nên bạn dễ tìm được cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân, khẳng định uy tín. 

May mắn thật đấy nhưng bạn cũng phải nỗ lực hết mình, luôn ở trong tư thế sẵn sàng để không bỏ lỡ cơ hội trước mắt. Chuyện tình cảm không được tốt lắm, dễ xảy ra tranh cãi. Nhưng mọi khó khăn sẽ được tháo gỡ và tình cảm sẽ ngày càng bền chặt hơn.

Từ 9 - 11h sáng Chủ nhật cuối tuần (23/10), 3 con giáp giẫm ngay hố vàng, may mắn tứ phía ập đến, Thần Tài xông cửa, hút sạch tiền về túi - Ảnh 3
Từ 9 - 11h sáng Chủ nhật, may mắn sẽ đến nhưng người tuổi Tỵ vẫn gặp một chút rắc rối trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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