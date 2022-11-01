Từ 7h sáng 1/11/2022: Thái Âm Cát tinh soi sáng bản mệnh, 3 con giáp vận đỏ như son, tiền tình khởi sắc, người trúng bạc tỷ, người tìm được "nửa kia của đời mình

Đầu tháng 11 là thiên thời địa lợi giúp tuổi Mão phát huy mọi thế mạnh, tận dụng mọi cơ hôi mình đang có để xây dựng cuộc sống thăng hoa rực rỡ. Những tháng trước khó khăn thế nào không biết, nhưng từ giờ trở đi, tuổi Mão sẽ khổ tận cam lai, sự nghiệp tình duyên phất lên như diều gặp gió.

Đặc biệt, đối với những người làm ăn kinh doanh thì từ 7h sáng ngày 1/11 sẽ là thời cơ hoàng kim để phát triển sự nghiệp, nếu có ai đó tạo điều kiện cho tuổi Mão đầu tư thì không nên từ chối, phải nắm bắt ngay thì mới có thể đổi đời trong chớp mắt, tình tiền viên mãn lúc nào không hay, cuối năm nay giàu có khiến ai cũng ghen tị.

Ảnh minh họa: Internet

Tam Hợp cục che chở, vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Thìn diễn ra thuận lợi, khó khăn sẽ có người đứng ra giúp đỡ nhiệt tình. Cũng bởi thường ngày bản mệnh duy trì được các mối quan hệ xã giao hài hòa nên luôn có tinh thần lạc quan, tin yêu cuộc sống.

Những người theo nghiệp kinh doanh cũng đón nhận khá nhiều may mắn trong hôm nay. Sự nghiệp của bạn đang từng bước phát triển, thích hợp để mở rộng quy mô. Tài chính đang tiến triển rất tích cực nhưng vẫn nên thận trọng trong từng quyết định kẻo xôi hỏng bỏng không.

Tuổi Sửu

Từ 7h sáng ngày 1/11 được Tam Hợp che chở, người tuổi Sửu đang có cơ may phát tài không nhỏ. Vận trình buôn bán kinh doanh gặp thời nên mọi việc càng suôn sẻ, lợi nhuận đổ về ầm ầm.

Ảnh minh họa: Internet

Dù vẫn có những vấn đề đang tồn đọng nhưng bản mệnh biết mình cần phải làm gì và không sa đà vào nơi không lối thoát. Những kinh nghiệm và cả sự tính toán cẩn thận của bạn chính là nền tảng để bạn gặt hái được thành quả xứng đáng.

Vận trình tình duyên của bản mệnh cũng rất vượng sắc, đào hoa nở rộ, con giáp này nếu còn độc thân hãy mở lòng đón nhận tình yêu đi thôi. Bản mệnh có thể được ai đó bày tỏ tình cảm, đừng để hạnh phúc đi qua một cách đáng tiếc nhé. Cho đối phương cơ hội cũng là cho bản thân mình cơ hội được yêu thương và hạnh phúc đấy.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.