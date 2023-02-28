Từ 7h ngày 28/2, lộc tài như ý, phát đạt giàu sang, 3 tuổi kinh doanh lợi nhuận cao, làm 1 hưởng tận 10, tiền về dồn thành núi

Tâm linh - Tử vi 28/02/2023 05:25

Tử vi dự đoán từ 7h sáng ngày 28/2, những con giáp này sẽ có vô vàn tài lộc, làm ăn bứt phá giàu sang nhanh chóng.

Tuổi Mão

Mão có tính cách mạnh mẽ. Con giáp này là những người không quá quan tâm đến ý kiến của mọi người xung quanh. Mão giỏi nắm bắt chi tiết nhưng không quá cứng nhắc mà vẫn luôn tìm được sự hài hoà với tổng thể. Bởi vậy, người tuổi này có thể nhanh chóng tìm được hướng đi đúng đắn trong cuộc sống, điều vốn không hề dễ dàng với nhiều người khác.

Từ 7h ngày 28/2, lộc tài như ý, phát đạt giàu sang, 3 tuổi kinh doanh lợi nhuận cao, làm 1 hưởng tận 10, tiền về dồn thành núi - Ảnh 1

Tử vi từ 7h sáng ngày 28/2 cho biết, vận khí của tuổi Mão thịnh vượng, tài vận hanh thông dồi dào, làm việc gì cũng thuận lợi, quý nhân tứ phương tề tựu về giúp đỡ.

Cuộc sống sẽ từng bước thăng hoa, công việc thì được thăng chức tăng lương, tình cảm thì ấm êm hạnh phúc. Nhưng tuổi Mão hãy nhớ làm việc gì cũng không được sợ hãi, vững tâm bắt tay vào làm thì đường làm ăn phát đạt, cuộc đời hanh thông.

Tuổi Thìn

Người tuổi Rồng sinh ra vốn mạnh mẽ, có ý chí tiến thủ nên trong cuộc sống khi người tuổi Thìn đặt ra mục tiêu họ sẽ cố gắng thực hiện được mục tiêu của mình. Cuộc sống của người tuổi Thìn nhiều khi cũng gặp được được những khó khăn bất chắc. Nhưng thời gian tới, họ sẽ có những bước tiến vững vàng.

Từ 7h ngày 28/2, lộc tài như ý, phát đạt giàu sang, 3 tuổi kinh doanh lợi nhuận cao, làm 1 hưởng tận 10, tiền về dồn thành núi - Ảnh 2

Tử vi chỉ rõ từ 7h sáng ngày 28/2 người tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ họ giúp họ có những thành công mới tỏng công việc. Người tuổi Thìn hãy nắm lấy thời gian này để tạo nên những bước tiến đột phá cho riêng mình. Thời gian sắp tới, người tuổi Thìn là một trong 3 con giáp phát tài.

Tuổi Tuất

Từ 7h sáng ngày 28/2, người tuổi Tuất chính là con giáp làm công việc kinh doanh tự nhiên nhận được vận may trời cho.

Có nhóm người muốn nhờ bạn cung cấp mặt hàng cho chương trình sự kiện liên hoan của họ và tự nhiên bạn có được một món hời. Số hàng xuất đi lần này bằng số hàng bán cả năm đó. Đúng là lộc trời cho nên tiền lãi vào túi bạn cũng quá nhiều.

Từ 7h ngày 28/2, lộc tài như ý, phát đạt giàu sang, 3 tuổi kinh doanh lợi nhuận cao, làm 1 hưởng tận 10, tiền về dồn thành núi - Ảnh 3

Tuổi Tuất có thể yên tâm tích cóp tiền, lấy vốn để mở rộng thêm cơ sở, quảng bá sản phẩm của mình nhé. Muốn làm ăn lớn cần phải đầu tư. Chỉ khi bạn đầu tư đúng chỗ thì mọi sự mới như ý.

Trên con đường tình duyên thăng hoa, tuổi Tuất có lẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian này vì có người yêu cưng chiều hết mực, trong nhà sẽ có tin vui tìm tới.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ giữa tháng 2 Âm lịch, vận tài bừng sáng: Thần Tài đỡ bước đến đỉnh vinh quang, 3 con giáp làm ăn vượng phát, của nả đầy nhà, tài sản bao la, sắm đất vù vù

Từ giữa tháng 2 Âm lịch, vận tài bừng sáng: Thần Tài đỡ bước đến đỉnh vinh quang, 3 con giáp làm ăn vượng phát, của nả đầy nhà, tài sản bao la, sắm đất vù vù

Từ giữa tháng 2 âm này sẽ là quảng thời gian có nhiều may mắn đến với 3 con giáp có phúc có đức sau khi làm ăn ngày càng phát triển mạnh.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay 12 con giáp 3 con giáp tử vi hàng ngày tử vi ngày mai tử vi 12 con giáp tử vi ngày 28/2/2023 tử vi ngày 28/2 của 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 4 giờ 8 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 38 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.