Từ 7/9 đến 15/9: 3 con giáp nằm không cũng hứng trọn mưa tài lộc, đón cát tinh chiếu mệnh, giàu sang khỏi bàn

Người tuổi Dậu không chỉ cực kỳ thông minh mà còn rất dũng cảm. Bản mệnh có nhiều ý tưởng sáng tạo và có thể thể hiện năng lực cá nhân ở giai đoạn theo chốt, quan trọng nhất.

Từ 7/9 đến 15/9, cuộc sống của người tuổi Dậu không những vô cùng khả quan mà còn có thêm nhiều cơ hội có thể cải thiện cuộc sống, tăng thêm thu nhập.

Con giáp tuổi Dậu có tài năng nổi bật, điều này sẽ làm nên cuộc đời thành công của bản mệnh. Trong năm nay, người tuổi Dậu sẽ có sự nghiệp suôn sẻ hơn, không có nhiều áp lực.

Cuộc sống của bản mệnh từ đây ngày càng tốt đẹp hơn khi quý nhân xuất hiện, hỗ trợ bản mệnh thăng tiến nhanh trong sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi của 12 con giáp, từ 7/9 đến 15/9, tuổi Mùi thường khá hay đắn đo, do dự mỗi khi đứng trước các sự lựa chọn. Bản mệnh không biết mình nên làm thế nào mới tốt, hoặc lo lắng không biết mình làm như thế này thì có đem lại kết quả như mong đợi hay không.

Nếu tuổi Mùi cứ tiếp tục sợ trước sợ sau như vậy, sẽ rất dễ để lỡ những cơ hội đáng quý. Chẳng ai có thể trở thành người tài giỏi ngay từ đầu, trải qua va vấp và thử thách, bản mệnh mới dần trở nên cứng cỏi và bản lĩnh hơn.

Về mặt sức khỏe, theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở phía trong khớp cổ chân, khí xung và xương bánh chè.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Mão, Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi từ 7/9 đến 15/9 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu cố gắng cho tương lai rất nhiều, nhưng người đồng hành thường làm bạn thất vọng.

Công việc: Người tuổi Sửu công danh thăng tiến tốt, được cấp trên đề bạt vị trí cao trong công ty.

Tình cảm: Mối quan hệ hiện tại làm cho bạn thường thất vọng, tình cảm đong đầy, nhưng khó nắm giữ.

Tài lộc: Tiền bạc cần được chỉn chu từ trong túi, không nên quá xem thường những người thường vay mượn bạn.

Sức khoẻ: Trời mưa dễ cảm, nên có thuốc phòng ngừa.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.