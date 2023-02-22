Từ 6h sáng Thứ 5 ngày 23/2: 3 con giáp được quý nhân phù trợ, phát tài phát lộc, mở đường tài lộc, gia đình an khang thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 22/02/2023 00:30

Trong thời điểm này, cuộc sống tài vận và tình duyên của 3 con giáp dưới đây có nhiều khởi sắc.

 

Tuổi Mão

Tuổi Mão trời sinh đa phần đều là những người ít nói, sống nội tâm song lại thường có ý chí vươn lên mạnh mẽ. Trong thời gian trước tuổi Mão cũng phải gặp không ít thử thách vào giai đoạn này mới có thể có được những ngày thoải mái.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, tài vận của tuổi Mão chỉ thực sự bùng nổ bắt đầu vào thời điểm này. Tử vi học có nói, tuổi Mão làm gì cũng dễ thành công, tiền chảy vào túi họ ào ạt. Nếu biết nắm bắt các cơ hội đến với mình, họ có thể sẽ đạt nhiều thành tựu đỉnh cao, khiến người khác phải ghen tị.

Từ 6h sáng Thứ 5 ngày 23/2: 3 con giáp được quý nhân phù trợ, phát tài phát lộc, mở đường tài lộc, gia đình an khang thịnh vượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, tuổi Mão cũng là một trong số các con giáp được quý nhân giúp đỡ nên con đường sự nghiệp hết sức suôn sẻ, có thể gặt hái được những thành tựu mà họ chưa từng dám nghĩ đến.

Tuổi Dậu

Thời gian này sẽ là lúc tài vận, may mắn của người tuổi Dậu bùng phát, lý do là bởi một thời khắc quan trọng trong cuộc đời họ sẽ được mở ra.

Đặc biệt, thời điểm này người tuổi Dậu có khả năng sẽ gặp được một quý nhân lớn. Nhờ sự giúp đỡ của người này, người tuổi Dậu được kỳ vọng sẽ có sự nghiệp thành công, kiếm được bội tiền, việc thăng quan tiến chức trở nên thuận lợi, thu nhập theo đó mà tăng lên vùn vụt.

Từ 6h sáng Thứ 5 ngày 23/2: 3 con giáp được quý nhân phù trợ, phát tài phát lộc, mở đường tài lộc, gia đình an khang thịnh vượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, người tuổi Dậu gặp khá nhiều may mắn, vận trình cũng tươi sáng hơn nhiều.

Tài lộc trong cũng có khởi sắc, Dậu sẽ có nhiều khoản thu, từ nguồn thu chính đến nguồn thu phụ đều khá dồi dào, thoải mái chi tiêu. Tuy nhiên, Dậu cũng cần phải biết tiết chế ham muốn mua sắm, chớ vung tay quá trán mà sắm sửa quá đà.

Đường tình duyên có dấu hiệu khởi sắc, vì thế người độc thân nên tận dụng cơ hội này để tìm cho mình người tâm đầu ý hợp

Tuổi Tý

Theo dõi tử vi cuối tuần, người tuổi Tý sẽ có cơ hội đổi đời, đón tiền bạc rủng rỉnh đổ về túi nhờ có tài tinh chiếu mệnh. Đây là lý do bạn nằm trong số các con giáp phát tài thời điểm này đấy nhé.

Người làm kinh doanh buôn bán được dự đoán sẽ gặp may mắn hơn cả. Bản mệnh tha hồ hưởng lộc từ nguồn tài khí đang rất vượng của mình.

Từ 6h sáng Thứ 5 ngày 23/2: 3 con giáp được quý nhân phù trợ, phát tài phát lộc, mở đường tài lộc, gia đình an khang thịnh vượng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhất là trong thời điểm này tài vận của người tuổi này tăng vọt, cơ hội giàu lên nằm trong tầm tay. Vận may ập đến đảm bảo cho con giáp này không cần phải chạy vạy ngược xuôi mà vẫn có đủ tiền bạc chi tiêu.

Với người làm công ăn lương, tuy không có khoản thu cụ thể ngay trong ngày như người kinh doanh, nhưng công việc của bạn vẫn khá suôn sẻ, làm đâu xong đấy, nhiệm vụ được hoàn thành một cách trọn vẹn. Công việc hanh thông nên tài chính cũng sớm được cải thiện.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

3 con giáp sau hưởng trọn vận may vào 23h 30 phút ngày 21/2/2023: Từ nay ngồi mát ăn bát vàng phát tài phát lộc, hốt vàng hốt bạc, ăn nên làm ra, buôn may bán đắt

3 con giáp sau hưởng trọn vận may vào 23h 30 phút ngày 21/2/2023: Từ nay ngồi mát ăn bát vàng phát tài phát lộc, hốt vàng hốt bạc, ăn nên làm ra, buôn may bán đắt

Xin chúc mừng 3 con giáp phát tài trong khung giờ này. Nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ suốt thời gian qua và cũng là nhờ may mắn, những con giáp này sẽ được hốt vàng hốt bạc, tiền tài đầy két.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 23/2 tử vi tu vi ngay 23/2

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 36 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 1 giờ 4 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số