Từ 6h sáng 24/10/2022: 3 con giáp có Thần Tài phụ trợ, trúng độc đắc lớn, khỏi lộc tụ tài, hái vàng hái bạc, thành công rực rõ

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 23:50

Tử vi dự đoán, những con giáp dưới đây sẽ dễ đổi vận, giàu sang phú quý từ 6h sáng 24/10.

Tuổi Dần

Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Dần sẽ được các vị thần may mắn chiếu cố, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ. Bất kể làm việc gì, tuổi Dần chỉ cần bỏ ra 1 thì có thể thu về được 10, càng vui vẻ lạc quan lại càng thu hút được nhiều tài vận.

Từ 6h sáng 24/10/2022: 3 con giáp có Thần Tài phụ trợ, trúng độc đắc lớn, khỏi lộc tụ tài, hái vàng hái bạc, thành công rực rõ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ 6h sáng 23/10, Dần sẽ là con giáp giàu có nhất nhì nhờ được Thần Tài bao bọc. Có Cát tinh bảo hộ, những chú Hổ như mọc thêm cánh, bay nhanh và tiến xa hơn. Đúng thời cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa, sự nghiệp của Dần lên như diều gặp gió.

Vị thế của con giáp này trong công việc khiến nhiều người lấy làm ngưỡng mộ. Dần cũng được nể trọng, có sự tín nhiệm, ảnh hưởng tới số đông. Lộc kim tiền chủ động tìm tới, khiến những chú Hổ có cuộc sống phú quý, hưng vượng.

Tuổi Tỵ

Từ 6h sáng 23/10 sẽ đem đến một diện mạo hoàn toàn mới cho những người tuổi Tỵ. Đấu tháng trôi qua biết bao phiền muộn và lo âu thì trong đầu tuần, tuổi Tỵ sẽ lấy lại tất cả.

Trời sinh tuổi Tỵ kiên định và mạnh mẽ, họ đều là những người có ý chí, luôn muốn đạt được mục tiêu của đời mình, nhưng vì may mắn chưa “ghé thăm” nên họ vẫn chật vật trong suốt thời gian qua.

Từ 6h sáng 24/10/2022: 3 con giáp có Thần Tài phụ trợ, trúng độc đắc lớn, khỏi lộc tụ tài, hái vàng hái bạc, thành công rực rõ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, từ 6h sáng 23/10 chính là giai đoạn tốt nhất để tuổi Tỵ nhìn nhận mọi thứ và phát huy hết khả năng tuyệt vời của mình. Những khó khăn ngày trước không thể giải quyết được thì sẽ gỡ rối từng chút một, để rồi tuổi Tỵ sẽ được hưởng thụ ngày tháng tuyệt vời phía trước. Từ khoảng giữa năm trở về sau, mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ và thuận lợi, tất cả đều dẫn đến sự giàu có và thắng lợi, dự kiến cuối năm sẽ đạt được thành tựu bất ngờ.

Tuổi Sửu

Từ 6h sáng 23/10 là thời gian vô cùng tốt đẹp với người tuổi Sửu. Bản mệnh được dự báo có nhiều thay đổi mang tính tích cực.

Tử vi cho thấy những người tuổi Sửu năng động, nhiệt tình và cởi mở. Họ sẵn sàng thay đổi nếu thấy điều đó là tốt. Người tuổi Sửu không chấp nhận đứng mãi một chỗ. Ngược lại, họ sẵn sàng đảm nhận nhiều công việc ở nhiều vị trí khác nhau, không ngừng vận động, khám phá.

Tất nhiên, cũng có những lúc Sửu bỏ lỡ những cơ hội nhất định. Nhưng bù lại, con giáp này tích lũy được cho mình nhiều kinh nghiệm sống và những bài học quý báu.

Từ 6h sáng 24/10/2022: 3 con giáp có Thần Tài phụ trợ, trúng độc đắc lớn, khỏi lộc tụ tài, hái vàng hái bạc, thành công rực rõ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ 6h sáng 23/10 hứa hẹn mở ra cho Sửu nhiều cơ hội tốt, giúp bản mệnh phát huy được khả năng của mình, tạo nên bước đột phá.

Đặc biệt, những người tuổi  Sửu làm công việc kinh doanh, nhiếp ảnh, phóng viên,… được cho là sẽ gặt hái nhiều thành công hơn cả.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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