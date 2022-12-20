Từ 6h ngày 20/12 lộc tràn vào nhà: 3 con giáp bứt tốc giàu sang, ăn nên làm ra, thịnh vượng vô cùng, cung tài đỏ rực, may mắn ngất ngây

Tử vi tiết lộ vận khí của tuổi Ngọ từ 6h ngày 20/12 luôn duy trì ở mức bình ổn, tốt đẹp nhất là trong khoảng thời gian tới đây đạt mức đỉnh điểm, tin vui nối tiếp tin vui, tài lộc bô cùng vượng phát, gặt hái thành quả như ý.

Cục diện sự nghiệp từ 6h ngày 20/12 có sự biến động lớn lao, dường như cơ hội thăng quan tiến chức đến bên bạn rất gần, chỉ cần bạn xác định được mục tiêu rõ ràng, làm việc theo trình tự đề ra thì chẳng mấy mà bạn vươn lên vị trí mong ước.

Mọi công sức và nỗ lực bạn bỏ ra chắc chắn sẽ thu về thành quả tốt đẹp trong thời gian sắp tới, tuy sẽ còn một vài trục trặc phát sinh nên đừng vội nản chí mà bỏ cuộc giữa chừng.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân có đầu óc nhanh nhạy, làm việc gì cũng lạc quan. Họ có tầm nhìn đặc biệt tốt, trong cuộc sống tương đối hào phóng nên dễ dàng kết bạn.

Từ 6h ngày 20/12, tình hình làm ăn của con giáp này được cải thiện hơn rất nhiều. Họ có hy vọng mới, không còn phải ngồi ngồi chờ cơ hội đến nữa mà có thể tiến nhanh đến mục tiêu của mình trong một thời gian ngắn.

Người tuổi Thân sẽ hưởng cuộc sống viên mãn, không có gì không hài lòng. Dự kiến trong thời gian tới, con giáp tuổi Thân sẽ đạt được những vụ mùa mới bội thu, ngày càng lạc quan, vui sướng. Tháng 12 này đúng tháng họ kiếm được nhiều tiền.

Tuổi Tý

Vốn dĩ ngày 20/12 với tuổi Tý là ngày có cục Nhị Hợp nên bản mệnh được nâng đỡ và hưởng lợi rất lớn. Công việc của bạn sẽ có một bước tiến dài, được coi trọng và nhiều người ngưỡng mộ.

Nếu bạn không ngừng cố gắng và kiên trì, càng về cuối năm, bạn càng phát triển mạnh mẽ và có được những cơ hội tốt để nâng cao tài vận. Hơn nữa thời điểm cuối năm có thêm sự hộ khí từ mùa đông mang hành Thủy sẽ tương hỗ đắc lực cho những người mệnh Thủy tuổi Tý.

Các bạn tuổi Tý do đó hãy lạc quan, tin tưởng vào bản thân mình và tiến về phía trước.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.