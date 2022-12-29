Từ 5h sáng ngày 29/12/2022: Ngọc Hoàng chẩn mệnh giàu sang, Thần Tài điểm tên cho lộc, 3 con giáp ăn nên làm ăn, vạn sự như ý, đại vượng cát tường

Tâm linh - Tử vi 29/12/2022 04:20

Tử vi dự đoán từ 5h sáng ngày 29/12, những con giáp sau có lộc giàu sang vô đói, làm gì cũng thuận lợi vô cùng.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Tỵ được biết đến là người thông minh, khôn khéo. Người tuổi này sống gọn gàng, ngăn nắp.

Trong công việc, họ là người chính xác, tỉ mỉ nên rất ít khi mắc sai sót. Tuy vậy, họ cũng là người nhạy cảm, hay suy nghĩ, hay ghen tuông. Trong cuộc sống, họ không ngừng học hỏi, thích phiêu lưu, đổi mới.

Từ 5h sáng ngày 29/12/2022: Ngọc Hoàng chẩn mệnh giàu sang, Thần Tài điểm tên cho lộc, 3 con giáp ăn nên làm ăn, vạn sự như ý, đại vượng cát tường - Ảnh 1

Từ 5h sáng ngày 29/12, người tuổi Tỵ nhờ ham học hỏi nên ngày càng trưởng thành, vững vàng trong công việc.

Do không ngừng nỗ lực nên con giáp này dần bước lên những nấc thang mới trong sự nghiệp. Người tuổi này làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, cửa hàng đông khách, doanh thu tăng lên.

Con giáp tuổi này có Thần Tài ban cho vượng khí nên tài lộc về đầy tay, tiền về đầy túi. Những dự án đầu tư kinh doanh của họ đã bắt đầu sinh lời, thu về nhiều thành quả.

Tuổi Tuất

Trời sinh người tuổi Tuất nhân hậu, thật thà lại cực kỳ tốt tính. Họ sẵn lòng giúp đỡ, hỗ trợ những người gặp cảnh khốn khó, cơ cực quanh mình mà không so đo tính toán, cũng không suy tính thiệt hơn. Nhờ vậy, Tuất tích được rất nhiều công đức, càng về hậu vận càng giàu sang phú quý, của nả chất đống.

Từ 5h sáng ngày 29/12/2022: Ngọc Hoàng chẩn mệnh giàu sang, Thần Tài điểm tên cho lộc, 3 con giáp ăn nên làm ăn, vạn sự như ý, đại vượng cát tường - Ảnh 2

Đặc biệt, nhờ tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên nên Tuất chắc chắn sẽ thành công vang dội, thăng tiến nhanh chóng. Vào 5h sáng ngày 29/12, vận số của con giáp này sẽ chuyển biến tích cực, lộc ập vào nhà, vàng rải khắp sân, muốn nghèo cũng không được.

Tuổi Mão

Trời sinh Mão là con giáp hiền lành, can trường và dám dấn thân. Họ không sợ khổ cực, không chùn chân mỏi gối trước thất bại nên càng chí thú làm ăn càng lắm của nhiều tiền, mua nhà sắm xe ngay từ thuở độc thân.

Sách tử vi năm 2022có nói, những tháng đầu năm làm ăn thất bát, xui xẻo rình rập nhưng vào những ngày cuối tháng 12 dương lịch, đặc biệt từ 5h sáng ngày 29/12, con giáp giàu sang này sẽ đổi đời ngoạn mục. Thu nhập của người công ăn lương, công chức văn phòng có sự nhảy vọt. Các khoản tiền thưởng dồn dập, thu nhập từ công việc tay trái có thể khiến Mão có cuộc sống dư giả, rủng rỉnh hết mực.

Từ 5h sáng ngày 29/12/2022: Ngọc Hoàng chẩn mệnh giàu sang, Thần Tài điểm tên cho lộc, 3 con giáp ăn nên làm ăn, vạn sự như ý, đại vượng cát tường - Ảnh 3

Con giáp tuổi Mão bước chân ra cửa là có Thần Tài nâng đỡ, vượng phát trăm bề. Không chỉ vượng tiền tài mà còn vượng công danh. Con giáp này sẽ nhận được quyền lợi lớn, có tiếng nói và vị thế được nâng tầm trong suốt thời gian còn lại của năm.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi thứ Tư ngày 28/12/2022 cho thấy có 3 con giáp vận đỏ như son, tài lộc vô cùng vượng phát, kinh doanh lại càng có lãi.

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