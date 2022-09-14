Từ 5h sáng 15/9, Tam Hợp Thái Tuế che chở, cát lấn hung rực rỡ may mắn, 3 con giáp này Sẻ hóa Phượng Hoàng, tiền vàng bội thu

Từ 5h sáng 15/9 trở đi, 3 con giáp sau sẽ gặp may mắn liên tục, điềm dữ hóa điềm lành, vượt qua gian khổ đạt được vinh quang.

Tuổi Tỵ Ảnh minh họa: Internet Từ đầu năm công việc của người tuổi Tỵ đã gặp giai đoạn thử thách, nhiều trở ngại phải đương đầu. Họ có thể gặp tiểu nhân quấy phá khi có sự xuất hiện của Thiên Quan, do vậy phải luôn chú ý từng lời nói, hành động của mình.

Tuy vậy, trong Hung tàng Cát, những rắc rối vẫn có thể tránh được. Sau đó, vào thời điểm nguyên khí dồi dào, người thuộc con giáp này sẽ bắt đầu thu nạp năng lượng dương tích cực. Nhờ Nguyệt Lệnh lâm Trường Sinh lại thêm cả 2 cát tinh Thiên Đức – Thiên Vu nâng đỡ nên vận khí của bản mệnh nhanh chóng phục hồi, được quý nhân đưa tay giúp đỡ vượt qua nghịch cảnh. Đây cũng là thời cơ tốt để họ thể hiện hết năng lực của mình. Nếu có thể làm tốt, màn xoay chuyển tình thế của họ sẽ nhận được sự tán thưởng từ đồng nghiệp và cấp trên. Cơ hội này rất có lợi cho đường sự nghiệp sau này của họ. Do đó, nên nhớ rằng khó khăn chỉ là tạm thời, sau khi cố gắng đủ thì thời điểm đón nhận trái ngọt sẽ đến.

Tuổi Thìn Ảnh minh họa: Internet Tử vi từ 5h sáng 15/9 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn vận thế tăng cao, có quý nhân phù trợ về mặt tinh thần. Công việc thăng tiến, được quý nhân trợ giúp khá đắc lực, có thể giúp bạn có cơ hội lên cấp cao hơn. Tài lộc rất tốt, ham muốn kiếm tiền tương đối mạnh, có nhiều cơ hội. Tuổi Mão Từ 5h sáng 15/9, tuổi Mão có cơ hội được trợ giúp về tiền bạc hoặc nhận được món quà mà mình thích, không tốn khoản chi phí nào. Hãy biết ơn những người đã giúp đỡ mình. Ảnh minh họa: Internet Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ đôi lứa lúc này được tốt đẹp hơn, tình duyên của những người độc thân đã có dấu hiệu tốt khi bản mệnh biết cách ứng xử phù hợp hơn với người khác giới và bắt đầu chiếm được cảm tình của họ. Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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