Từ 5h ngày 14/12 vượng tài khởi sắc: 3 con giáp ăn lộc nhà Trời, Quý Nhân soi đường chỉ lối, giàu có ngất ngưỡng, làm 1 lời 10, tiền nhiều đếm mỏi tay

Chính Tài chiếu vận đem lại tin tốt cho đường công việc của Thìn. Con giáp này cứ tập trung xây dựng sự nghiệp hiện tại, thần may mắn sẽ không bỏ quên bạn. Một số người đang chịu khó nâng cao năng lực bằng cách học lên cao hoặc học thêm kỹ năng mới.

Thu nhập của con giáp này tăng lên, bạn không ngần ngại xông pha kiếm tiền nên tiền đổ về là điều bình thường. May mắn hơn, bản mệnh còn đạt được những khoản thu nhập khá nếu bạn đang làm nghề tự do.

Chuyện tình cảm bình ổn nhờ hai hành Thổ tương hòa. Chuyện tình cảm đã bước vào giai đoạn ổn định, nhưng có chút nhàm chán, cảm giác mọi thứ diễn ra cứ đều đều. Bạn luôn đặt gia đình mình lên hàng đầu, người khác như thế nào bạn không quá quan tâm.

Tuổi Dần

Cát tinh ghé thăm mang lại cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc cho người tuổi Dần. Vì thế, điều quan trọng là bạn phải tinh nhạy để phát hiện ra đâu là thời cơ mà mình phải nắm bắt ngay lập tức.

Với người làm công sở, tuần này chính là thời điểm thích hợp để bạn tỏa sáng. Do tinh thần làm việc hăng hái không ngại khó khăn nên bạn trở thành tấm gương sáng cho mọi người noi theo.

Cũng có thể, con giáp phát tài từ 5h sáng ngày 14/12 sẽ bất ngờ tìm ra được điểm mạnh của bản thân để tập trung phát huy, từ đó nhận được lòng tin của ban lãnh đạo. Cấp trên sẽ dành cho bạn khoản thưởng nóng nếu bạn hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Người làm kinh doanh buôn bán phát tài chủ yếu vì nhận được sự tin tưởng của khách hàng và đối tác. Một khi đã mua hàng của bạn, khách hàng sẽ luôn quay lại, thậm chí giới thiệu thêm bạn bè.

Tuổi Mão

Trời phú cho người tuổi Mão sự lanh lợi, sáng suốt và may mắn. Con giáp này dám nghĩ dám làm, không ngại khó ngại khổ, sẵn sàng mạo hiểm để đạt được điều mình muốn. Cũng chính nhờ tham vọng này, tuổi Mão có thể tìm được nhiều cơ hội phát triển.

Tử vi dự báo rằng từ 5h sáng ngày 14/12, tài lộc của con giáp này được Thần Tài phù trợ nên phất lên như diều gặp gió. Bản mệnh có thể không ngờ được mình có thể nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền như vậy.

Thời vận đến, con đường tài lộc của tuổi Mão sẽ tăng tiến nhanh chóng. Bản mệnh rủ bỏ những khó khăn, áp lực cũng như tiểu nhân quấy phá trong thời gian trước đó để đón con đường tài lộc suôn sẻ.

Người làm ăn kinh doanh sẽ có cơ hội tìm được hướng đi mới. Người làm công ăn lương có thể nhận những khoản thưởng lớn, tiền lương tăng lên như mong đợi.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.