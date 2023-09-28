Từ 28/9 đến hết 30/9: 3 con giáp tiền tài nở rộ không ngừng, giàu có vượt bậc, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Tâm linh - Tử vi 28/09/2023 17:33

Từ 28/9 đến hết 30/9, 3 con giáp sau sẽ thấy mình tràn đầy năng lượng, công việc kinh doanh thuận lợi, sớm giàu có nhanh chóng.

Tuổi Tuất 

Từ 28/9 đến hết 30/9, người tuổi Tuất thiếu hụt tiền bạc, có quý nhân hỗ trợ.  

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc đang đi lên, bạn nên nhìn nhận tích cực.

Tình cảm: Tình cảm có nhiều tình yêu thương từ gia đình, bạn bè.   

Tài lộc: Thoát ra được những ngày khó khăn nhờ có quý nhân tương trợ.   

Sức khoẻ: Bản thân đang quan tâm tốt chính mình, không có gì đáng lo ngại.   

Từ 28/9 đến hết 30/9: 3 con giáp tiền tài nở rộ không ngừng, giàu có vượt bậc, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, từ 28/9 đến hết 30/9, tuổi Dậu đón nhiều tin vui ở đường tài lộc. Việc kinh doanh đang tiến triển vô cùng thuận lợi nhờ tìm được hướng đi mới và lợi nhuận thu về vượt ngoài sự mong đợi, tiền bạc đổ về túi của bản mệnh ngày một nhiều hơn.

Trái ngược với tài chính, tình cảm lại tồn tại nhiều vấn đề khiến bản mệnh phiền muộn. Mối quan hệ không có được sự đồng lòng, hòa thuận nên dễ nảy sinh cãi vã khiến tình cảm trở nên phai nhạt, khoảng cách ngày một xa dần.

Trong ngày này, người mang thai nên hạn chế lui tới, tiếp xúc, di chuyển vị trí hoặc sửa chữa ở hướng chính Nam của phòng bếp và bếp. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Từ 28/9 đến hết 30/9: 3 con giáp tiền tài nở rộ không ngừng, giàu có vượt bậc, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Từ 28/9 đến hết 30/9, người tuổi Dần sẽ thấy mình tràn đầy năng lượng. Bản mệnh phát huy điểm mạnh của một người chăm chỉ, cẩn thận, cần cù, nhờ đó mà bắt đầu gặt hái được những thành công đáng kể.

Trong cả tháng 10, vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần có những bước phát triển rõ rệt nhờ không ngừng cố gắng, nỗ lực, khắc phục khuyết điểm và phát huy ưu điểm trong suốt khoảng thời gian vừa qua.

Về mặt tài chính, người tuổi Dần làm nghề tự do hoặc các công việc tay trái sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức lao động.

Với người làm kinh doanh nếu vừa quyết đoán, vừa biết lắng nghe thì khả năng bản mệnh sẽ gặp được những cơ hội triển vọng, giúp số tiền trong tài khoản tăng lên nhanh chóng.

Chuyện tình duyên cũng có bước phát triển tích cực. Nhờ biết phát huy nét quyến rũ của mình, người tuổi Dần nhận được nhiều sự quan tâm và để ý của mọi người xung quanh.

Từ 28/9 đến hết 30/9: 3 con giáp tiền tài nở rộ không ngừng, giàu có vượt bậc, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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