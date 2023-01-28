Từ 28/1 đến 31/1, 3 con giáp 'sa chân hố vàng', tài lộc vượng phát, trúng lớn giàu to, của cải tăng gấp bội

Tâm linh - Tử vi 28/01/2023 07:40

Tử vi dự đoán từ 28/1 đến 31/1, những con giáp này sẽ có nhiều tài lộc đến, vạn sự đều diễn ra trôi chảy như ý muốn.

Tuổi Hợi

Trong danh sách 3 con giáp vượng vận tài lộc, có duyên với tiền bạc từ 28/1 đến 31/1, tử vi năm 2023 không thể nào không nhắc tới người tuổi Hợi. Họ thuộc tuýp người khổ trước sướng sau, mạnh mẽ vững gan bền chí và không bao giờ ngại khó ngại khổ.

Năm tới, tuy là năm tuổi nhưng họ có được ưu điểm hơn người là giác quan thứ 6 mẫn tiệp, mau lẹ. Bởi thế mà đứng trước bất cứ dự án, nguồn vốn nào, họ cũng đều nhanh chóng lên kế hoạch và triển khai thực hiện thành công tốt đẹp. Tài chính của họ còn khá vượng chính nhờ vào những mối quan hệ tốt lành với bạn bè, bằng hữu và đối tác.

Từ 28/1 đến 31/1, 3 con giáp 'sa chân hố vàng', tài lộc vượng phát, trúng lớn giàu to, của cải tăng gấp bội - Ảnh 1

Các con giáp tuổi Hợi luôn chính trực công minh và đôi xử công bằng, nhiệt tình giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn hoạn nạn mà không đòi hỏi được báo đáp đền ơn. Vì lẽ đó mà trong 365 ngày tới, những cá nhân được người tuổi Hợi “cứu viện” trong cảnh khốn khó đều một lòng giúp đỡ và chỉ đường cho thần may mắn tới gõ cửa nhà con giáp này.

Tuổi Tỵ

Tuy từ đầu tháng tới nay, mọi việc vẫn diễn ra bình bình đối với người tuổi Tỵ, không gặp may nhưng cũng chẳng gặp hạn, nhưng từ 28/1 đến 31/1, tuổi Tỵ lại bước lên “đỉnh cao” nếu họ thực sự nắm bắt được cơ hội. Nếu nắm bắt được vận may này, những người làm công ăn lương có thể được thăng tiến bất ngờ, người làm ăn kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, từ đó thu nhập sẽ được cải thiện đáng kể.

Từ 28/1 đến 31/1, 3 con giáp 'sa chân hố vàng', tài lộc vượng phát, trúng lớn giàu to, của cải tăng gấp bội - Ảnh 2

Không chỉ vậy, tuổi Tỵ có nhiều khả năng sẽ trả được những khoản nợ trước đó và thậm chí có một khoản tiết kiệm kha khá. Những người còn độc thân tuổi Tỵ cũng có thể tìm thấy được một nửa của mình vào thời điểm này. Chính vì những lý do này mà tuổi Tỵ là một trong 3 con giáp phát tài từ 28/1 đến 31/1.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân ngay từ thuở nhỏ đã thể hiện được tài năng, sự thông minh của mình. Họ giỏi giang, chịu thương chịu khó lại có mắt nhìn người nên người khác dù muốn cũng không thể lợi dụng hay hãm hại Thân.

Từ 28/1 đến 31/1, 3 con giáp 'sa chân hố vàng', tài lộc vượng phát, trúng lớn giàu to, của cải tăng gấp bội - Ảnh 3

Thế nên, ngay từ những ngày đầu lập nghiệp Thân đã thành công rực rỡ, phất lên như diều gặp gió. Từ 28/1 đến 31/1, Thân sẽ một bước đổi đời, kiếm được bộn tiền. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Thân vẫn có bạc tỷ trong tay, sung sướng hết phần thiên hạ.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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