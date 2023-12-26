Từ 27/12 đến hết 31/12: 3 con giáp có bước lội ngược dòng, bùng nổ phát tài, cuộc sống lên hương giàu sang phú quý

Những vướng mắc trong các mối quan hệ xã hội bấy lâu nay của bạn cuối cùng cũng được giải quyết trong ngày tuổi Hợi được Tam Hội nâng đỡ. Từ 27/12 đến hết 31/12, mọi người cuối cùng cũng trở nên hòa đồng và gỡ bỏ mọi vướng mắc với nhau.

Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng không nhỏ tới túi tiền của bạn, có thể là do bạn chuyển sai tiền hoặc hợp đồng có vấn đề. Tốt hơn hết là bạn nên thận trọng hơn, chi tiết hơn sẽ hạn chế được rắc rối.

Bước sang tháng mới, mục tiêu của con giáp tuổi Tỵ trong công việc khá rõ ràng nên bạn có thể vì quá tập trung và ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ xung quanh, điều này sẽ khiến bạn thấy buồn.

Người tuổi Tỵ nuôi nhiều tham vọng trong sự nghiệp của mình trong tháng này. Trong quá trình hướng đến mục tiêu, bạn phải loại bỏ những gì không phù hợp. Thế nên việc bị trách mắc, oán giận là điều khó tránh khỏi.

Tài lộc tháng mới tăng tiến, mặc dù cơ hội mở ra trước mắt không ít nhưng chúng chỉ càng khiến bạn bối rối mà thôi vì dường như chúng na ná giống nhau, không có gì nổi bật. Bạn lo lắng rằng mình quyết định sai và loại bỏ đi những cơ hội tốt thực sự.

Đào hoa ghé thăm người độc thân tuổi Tỵ trong tháng này. Mối quan hệ giữa các cặp đôi có sự thay đổi tích cực nhờ vào cách hành xử khôn ngoan, khéo léo của bản mệnh.

Tình hình sức khỏe có nhiều dấu hiệu đang lo, bạn không được chủ quan. Nếu phải thường xuyên đi lại, nên tập trung lái xe và quan trọng nhất là tập trung xử lý khi có rắc rối xảy ra.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Từ 27/12 đến hết 31/12 đối với tuổi Tuất không đón nhận nhiều sự biến động, thay đổi mà là một tuần tài lộc ổn định đi lên.

Tử vi cho biết trong công việc, những người tuổi Tuất làm việc dễ chểnh mảng, sa sút, không đặt ra nhiều mục tiêu, tham vọng nhưng nhờ có quý nhân phù trợ, cấp trên đốc thúc nên bạn vẫn sẽ thu được kết quả công việc tốt ngoài mong đợi. Lời khuyên cho những người Tuất trong thời gian này là hãy chú ý quan tâm đến sức khỏe, giữ cho cơ thể ở trạng thái tốt nhất để có thể đón nhận và nắm bắt những cơ hội này.

Bên cạnh đó, việc duy trì, phát triển các mối quan hệ cũng rất quan trọng. Lòng tốt và sự tử tế sẽ mang đến những mối quan hệ chất lượng, giúp đỡ bạn thăng tiến trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.