Từ 26/2 đến 28/2 bội thu may mắn, 3 con giáp được Phật Bà che chở làm giàu cực nhanh, sự nghiệp thăng hoa, công danh tươi sáng, hốt bạc hốt vàng

Tâm linh - Tử vi 26/02/2023 06:30

3 con giáp này nhận được sự bảo bọc của Trời nên từ 26/2 đến 28/2 may mắn vô cùng, làm ăn thắng lớn.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có tính cách thẳng thắn, bộc trực, làm việc chăm chỉ, không ngại khó ngại khổ.

Tử vi dự báo rằng từ 26/2 đến 28/2, con giáp này có cao nhân chỉ đường dẫn lối nên có thể phát triển một cách thuận lợi, thu nhập cũng dồi dào hơn giai đoạn trước.

Từ 26/2 đến 28/2 bội thu may mắn, 3 con giáp được Phật Bà che chở làm giàu cực nhanh, sự nghiệp thăng hoa, công danh tươi sáng, hốt bạc hốt vàng - Ảnh 1

Người tuổi Ngọ thường hay gặp khó khăn, khúc mắc trong tình cảm nhưng thời gian tới đây, tình duyên của bản mệnh sẽ khởi sắc mệnh mẽ. Những vướng mắc mà tuổi Ngọ đang gặp phải sẽ được giải quyết ổn thỏa, chuyện tình cảm không còn là vấn đề gây áp lực đối với bản mệnh.

Tuổi Hợi

Con giáp này có cát tinh Thái Dương phù trợ, đường công danh lẫn tình duyên đều khởi sắc. Khi đi đến đường cùng vẫn có quý nhân chìa tay ra giúp, thoát nạn trong gang tấc, lại còn "rũ bùn đứng dậy sáng loà".

Từ 26/2 đến 28/2 bội thu may mắn, 3 con giáp được Phật Bà che chở làm giàu cực nhanh, sự nghiệp thăng hoa, công danh tươi sáng, hốt bạc hốt vàng - Ảnh 2

Với ý chí mạnh mẽ và luôn hướng lên phía trước, người tuổi Hợi tích tụ cho mình nhiều đức tính tốt để có thể đương đầu với sóng gió, không ỷ lại vận số trời ban mà tự tạo cho mình phúc đức. Quý nhân cũng sẽ luôn phù trợ cho tuổi Hợi và sự giàu có cũng bắt đầu từ đây.

Tuổi Mùi

Thực Thần hỗ trợ cho người tuổi Mùi xây dựng các mối quan hệ một cách khéo léo. Từ 26/2 đến 28/2 rất thuận lợi để bạn hợp tác làm ăn, cùng đầu tư dự án, dự đoán doanh thu sẽ có thành tích bất ngờ. Hãy tận dụng cơ hội này từng giây, từng phút vì không phải lúc nào bạn cũng có điều kiện thuận lợi đến thế.

Hơn bao giờ hết, bạn cảm thấy hài lòng và tự tin với những gì mình đạt được. Nhân lúc này, bạn còn xây dựng lòng quyết tâm và dự định mới trong tương lai. Nhưng nhớ là kế hoạch phải bám sát thực tế, chớ nên mơ mộng viển vông kẻo bạn sẽ “ngã đau” đấy.

Từ 26/2 đến 28/2 bội thu may mắn, 3 con giáp được Phật Bà che chở làm giàu cực nhanh, sự nghiệp thăng hoa, công danh tươi sáng, hốt bạc hốt vàng - Ảnh 3

Tuy nhiên, ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc khiến vận trình tình cảm của người tuổi này sa sút rõ rệt. Những mâu thuẫn căng thẳng nảy sinh từ ngay những chuyện nhỏ nhặt nhất, những chuyện mà bình thường các bạn sẽ giải quyết chúng rất nhẹ nhàng chứ hiếm khi để xảy ra tranh cãi như hiện tại.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Từ đây đến cuối tháng 2 Dương, 3 con giáp này làm gì cũng thuận lợi, đôi lúc sẽ gặp khó khăn những đều có quý nhân ra tay giúp đỡ.

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