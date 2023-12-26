Từ 26/12 đến 31/12, 3 con giáp tài vận thuận buồm xuôi gió, mọi điều suôn sẻ, hưởng trọn phú quý sang giàu

Từ 26/12 đến 31/12, người tuổi Mùi vất vả, làm việc liên tục.

Công việc: Người tuổi Mùi vất vả với công việc, làm việc liên tục không nghỉ.

Tài lộc: Thường suy nghĩ tích cực bằng những việc làm chân thật.

Sức khoẻ: Thoải mái khi cơ thể không còn mệt mỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong 12 con giáp, tuổi Dần nổi tiếng là người có tinh thần phiêu lưu mạo hiểm và thích theo đuổi ước mơ của mình. Bên cạnh đó, họ cũng là những người lạc quan và sẵn sàng chấp nhận rủi ro.

Từ 26/12 đến 31/12, con giáp này sẽ một bước đổi đời, giàu sang phú quý trong gang tấc. Dù là phát triển sự nghiệp hay thành tích cá nhân, người tuổi Dần có thể sẽ phải đối mặt với khó khăn. Tuy nhiên họ cần không lo lắng vì nhờ may mắn và năng lực của mình, con giáp này sẽ dễ dàng vượt qua. Đây cũng là thời điểm quan trọng để người tuổi Dần "viết nên" huyền thoại cuộc đời, họ sẽ tìm thấy giá trị thực sự của mình trên hành trình phiêu lưu.

Khi gặp khó khăn, tuổi Dần cần giữ lý trí và bình tĩnh. Việc phát triển các kế hoạch và mục tiêu rõ ràng có thể giúp họ đối phó tốt hơn với những thách thức bất ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Từ 26/12 đến 31/12, vận tài lộc của tuổi Dậu xuất hiện điểm sáng. Nhờ biết cách áp dụng những điều mình đã học được từ người giàu kinh nghiệm đi trước, bản mệnh nhanh chóng thu về một khoản tiền kha khá.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân cảm thấy không mấy tự tin. Con giáp này cảm thấy rằng mình chẳng có điểm gì để hấp dẫn người khác giới, vì thế mà bản mệnh cũng không chủ động tiếp xúc với ai.

Người đã có đôi hi vọng mình sẽ nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của nửa kia trong sự nghiệp, tuy nhiên đối phương lại tỏ vẻ khá dửng dưng. Con giáp này cần tỉnh táo để xác định xem vấn đề nằm ở quan hệ đôi bên hay do bản mệnh đang có những quyết định thiếu chính xác.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.