Từ 23 giờ ngày 25/11: 3 con giáp vượt qua gian khổ, sự nghiệp rộng mở, tiền tài hanh thông, PHƯỚC LỘC vô biên, bạc vàng phủ phê

Tâm linh - Tử vi 25/11/2023 12:55

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây phất lên giàu sang, may mắn tột đỉnh từ 23 giờ ngày 25/11.

Tuổi Dần

Trời sinh tuổi Dần vốn là những người thông minh, tài giỏi và có tính cách độc lập. Thời gian qua, tuổi Dần đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, có lúc còn tưởng rằng bản thân rơi vào bế tắc không lối thoát.

Tuy nhiên, với sự linh hoạt trong cuộc sống, tuổi Dần đã từng bước tháo gỡ nút thắt của vấn đề. Tử vi học có nói, tuy rằng năm nay không phải năm may mắn của tuổi Dần nhưng vận may sẽ bất ngờ chuyển biến thay đổi vào tháng cuối năm.

Đặc biệt, từ 23 giờ ngày 25/11, công việc và tài vận của tuổi Dần sẽ ổn định bất ngờ, nếu may mắn tuổi Dần sẽ gặp được quý nhân tạo điều kiện để họ làm giàu.

Thời điểm này, những món nợ tưởng chừng như không thể đòi được thì bất ngờ quay về ngoạn mục, nhờ vậy mà từ 23 giờ ngày 25/11 tài vận của tuổi Dần có khả năng phất lên như diều gặp gió, dư dả sống.

Từ 23 giờ ngày 25/11: 3 con giáp vượt qua gian khổ, sự nghiệp rộng mở, tiền tài hanh thông, PHƯỚC LỘC vô biên, bạc vàng phủ phê - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ siêng năng, chăm chỉ, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng nỗ lực, cố gắng để gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống.

Người tuổi Ngọ dễ tìm được cơ may phát tài vào cuối tuần này bởi bản mệnh được Thần Tài ở bên hỗ trợ. Từ 23 giờ ngày 25/11, tài lộc đều theo bản mệnh về nhà, chẳng quản ngại bất cứ điều gì.

Con giáp này tìm được quý nhân trợ giúp, nhờ thế mà việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Thậm chí sự may mắn của con giáp này còn thể hiện ở việc có người tự mang tiền tới trao tận tay cho tuổi Ngọ khiến ai cũng phải ghen tị.

Từ 23 giờ ngày 25/11: 3 con giáp vượt qua gian khổ, sự nghiệp rộng mở, tiền tài hanh thông, PHƯỚC LỘC vô biên, bạc vàng phủ phê - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi chưa bao giờ khiến người khác thất vọng. Việc gì đến tay bạn thì bạn đều hoàn thành một cách xuất sắc. Từ 23 giờ ngày 25/11, bạn đã thực sự kiếm được món lợi lớn từ công việc kinh doanh của mình. Có vẻ như Mùi rất hợp kinh doanh đó. Phải cố gắng phát triển hơn nữa thị trường của mình nhé. 

Quý nhân phù trợ, Mùi gặp được người sẵn sàng hợp tác làm ăn trong thời điểm này. Đây là người tri kỉ nên bạn có thể tin cậy được. Người này vì quý tài năng và tính cách bấy lâu nay của Mùi nên đã mở lời làm ăn chung. Nếu thực sự thấy đam mê với sản phẩm ấy thì hãy thử mở thị trường xem sao nhé. Cần phải có chút liều lĩnh thì mới thành công được. Biết đâu, ngoài may mắn về tiền bạc thì tình duyên lại đến.

Từ 23 giờ ngày 25/11: 3 con giáp vượt qua gian khổ, sự nghiệp rộng mở, tiền tài hanh thông, PHƯỚC LỘC vô biên, bạc vàng phủ phê - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 5 giờ 5 phút sáng ngày 25/11: 3 con giáp một bước thành đại gia, của cải tăng vọt, cơ hội phát tài thăng chức ngoài sức tưởng tượng

Đúng 5 giờ 5 phút sáng ngày 25/11: 3 con giáp một bước thành đại gia, của cải tăng vọt, cơ hội phát tài thăng chức ngoài sức tưởng tượng

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây nhận tài lộc trọn vẹn, tha hồ mua nhà sắm xe vào đúng 5 giờ 5 phút sáng ngày 25/11.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 25/11 tu vi ngay 26/11 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Trong ngày Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp này tránh được điềm xui ngoạn mục, gặt hái tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình duyên thăng hoa

Trong ngày Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp này tránh được điềm xui ngoạn mục, gặt hái tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình duyên thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Sao quốc tế 48 phút trước
Tạ Đình Phong lần đầu chia sẻ về những năm tháng mất ngủ vì lo âu

Tạ Đình Phong lần đầu chia sẻ về những năm tháng mất ngủ vì lo âu

Sao quốc tế 51 phút trước
Thay hành lá khi rán trứng bằng 4 loại rau này cơ thể nhận về công dụng bất ngờ

Thay hành lá khi rán trứng bằng 4 loại rau này cơ thể nhận về công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 55 phút trước
Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Lưu Diệc Phi xuất hiện với vóc dáng gây nhiều ý kiến trái chiều

Lưu Diệc Phi xuất hiện với vóc dáng gây nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Xã hội 1 giờ 39 phút trước
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Xã hội 1 giờ 47 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lần đầu tiết lộ lý do không thể tùy ý cắt tóc

Tỉnh Bách Nhiên lần đầu tiết lộ lý do không thể tùy ý cắt tóc

Sao quốc tế 2 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong ngày Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp này tránh được điềm xui ngoạn mục, gặt hái tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình duyên thăng hoa

Trong ngày Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp này tránh được điềm xui ngoạn mục, gặt hái tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình duyên thăng hoa

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận