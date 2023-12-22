Từ 23/12 đến 31/12, 3 con giáp biến nguy thành an, vận may dồi dào, đổi đời ngoạn mục, khó khăn mấy cũng giàu

Tuổi Mùi được khuyến cáo không nên đưa ra những quyết định mạo hiểm và liều lĩnh trong công việc. Cần thận trọng khi phải đi công tác xa và đặc biệt lưu ý đến chuyện xe cộ để tránh tai nạn. Hôm nay, vận may sẽ hỗ trợ trong công việc bảo thủ, lặp lại quy trình, nhưng không nên quá đột phá và táo bạo.

Đối với người độc thân, có khả năng gặp được người tâm đầu ý hợp và cuộc gặp gỡ này có thể là định mệnh. Đào hoa vượng mang lại nhiều niềm vui cho các cặp đôi. Người tuổi Mùi cần tạo sức lôi cuốn riêng biệt và học hỏi từ kinh nghiệm của người khác để đưa ra quyết định đúng đắn trong tình cảm.

Nguyệt lệnh Trường sinh khiến cho bản mệnh thời gian này hay lưỡng lự, không dứt khoát trong bất cứ việc gì vì bạn lo lắng về những kết quả không như ý. Thực tế là bạn gặp chướng ngại chủ yếu ở vấn đề tinh thần, nên cố gắng hành động nhiều hơn để tránh việc nghĩ nhiều.

Tháng mới khá vất vả nhưng bù lại là việc này mang lại cho bạn tiền bạc. Ví dụ đi xa để ký kết hợp đồng lớn hoặc tham gia sự kiện quan trọng giúp bạn gia tăng thu nhập thì không nên từ chối.

Người độc thân thời gian này có người đưa kẻ đón khiến ai cũng phải ghen tị. Những cặp đôi đang trải qua giai đoạn hạnh phúc ngập tràn. Một số cặp vợ chồng son lúc này cũng nhận được tin vui bầu bí, hân hoan thông báo cho nội ngoại hai bên.

Ngoài ra Bạch Hổ hung tinh dự báo có những điều gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Thay vì việc cố gắng uống thuốc bổ thì bạn nên lắng nghe cơ thể mình, ăn uống đúng bữa, thể dục thường xuyên.

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Tuổi Thìn

Tử vi dự báo rằng, thời gian này, tài lộc của tuổi Thìn tăng cao. Đặc biệt, nếu đã chăm chỉ làm thêm công việc tay trái thì đây là lúc bản mệnh được hưởng thành quả tốt đẹp, xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Thậm chí tuổi Thìn còn có thể nắm được cơ hội phát tài bất ngờ.

Cuộc sống của tuổi Thìn diễn ra một cách tích cực. Đây là khoảng thời gian thăng hoa viên mãn trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống hàng ngày của tuổi Thìn. Con giáp này không cần phải lo lắng nhiều, nên tiếp tục vững tâm, tin tưởng vào khả năng của mình thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.