Từ 21/2 đến 25/2 phát tài tăng tiến: 3 tuổi hưởng lộc Quan Âm, hứng trọn may mắn, kinh doanh hồng phát, bội thu bạc vàng, giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 21/02/2023 07:40

Tử vi cho thấy từ 21/2 đến 25/2 là quảng thời gian có nhiều may mắn đến với 3 con giáp này khi làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Mão

Từ 21/2 đến 25/2 hứa hẹn sẽ có nhiều tài lộc đối với người tuổi Mão. Đây là thời điểm tốt để làm ăn, kinh doanh, đầu tư khi có Chính Tài che chở.

Đối với người làm công ăn lương, chỉ cần bạn chăm chỉ làm việc, chú tâm vào nhiệm vụ của mình thì ắt đạt được kết quả cao, nhận được sự khen thưởng của ban lãnh đạo.

Nếu là người làm đầu tư, kinh doanh dám chấp nhận rủi ro thì cơ hội thu về lợi nhuận cao là đều nằm trong tầm tay của bạn.

Từ 21/2 đến 25/2 phát tài tăng tiến: 3 tuổi hưởng lộc Quan Âm, hứng trọn may mắn, kinh doanh hồng phát, bội thu bạc vàng, giàu nứt vách - Ảnh 1

Tuy nhiên, con giáp phát tài tuần này không nên quá vội vàng hoặc khăng khăng với những quyết định mà mình đưa ra. Hãy giữ bình tĩnh và sáng suốt, nếu không bạn rất dễ mắc sai lầm và dẫn đến những hậu quả khó có thể khắc phục được.

Bên cạnh đó, cần thận trọng hơn trong các mối quan hệ, chớ nên ham chuyện vui chốc lát mà kết giao với bạn xấu, để rồi sau đó hối hận không kịp vì đã tin lầm người.

Tuổi Sửu

Xin chúc mừng tuổi Sửu là con giáp may mắn từ 21/2 đến 25/2. Bản mệnh có cát tinh chiếu mệnh nên vận trình tương đối ổn định, khó khăn chóng qua, được quý nhân chỉ dẫn để đi đúng đường.

Từ 21/2 đến 25/2 phát tài tăng tiến: 3 tuổi hưởng lộc Quan Âm, hứng trọn may mắn, kinh doanh hồng phát, bội thu bạc vàng, giàu nứt vách - Ảnh 2

Tuổi Sửu "được" nhiều hơn "mất", có cơ hội thể hiện năng lực của mình trong những dự án quan trọng. Chính những suy nghĩ đột phá của bản mệnh khiến mọi người phải thay đổi cái nhìn về bạn.

Qua đó, cấp trên sẵn sàng dành cho tuổi Sửu một khoản tiền thưởng nóng triển vọng. Chuyện tình cảm bình ổn, người độc thân có vận đào hoa vào cuối tuần.

Tuổi Ngọ

Từ 21/2 đến 25/2 này những người tuổi Ngọ là một trong số những con giáp may mắn, dù trên thực tế, không phải phương diện nào bạn cũng đạt được thành công mỹ mãn làm gì cũng thành công.  

Từ 21/2 đến 25/2 phát tài tăng tiến: 3 tuổi hưởng lộc Quan Âm, hứng trọn may mắn, kinh doanh hồng phát, bội thu bạc vàng, giàu nứt vách - Ảnh 3

Từ 21/2 đến 25/2, đường tài lộc của bản mệnh phát triển khá ổn định trong khoảng thời gian này. Bạn có thể nhân đưọc các mối làm ăn không đến với bạn một cách nhanh chóng khiến bạn kiếm được nhiều tiền hơn.

Bạn có thể trở thành người giàu có nếu biết đầu tư và chi tiêu một cách hợp lý và tiết kiệm. Cuộc sống của bạn sẽ có nhiều thay đổi đáng kể trong tuần mới này.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ nay đến cuối tháng Giêng, Thần tài ''mách nước chỉ đường'', 3 con giáp làm ăn tấn tới, phát tài phát lộc, của nả dư giả, tiền chất chật nhà

Từ nay đến cuối tháng Giêng, Thần tài ''mách nước chỉ đường'', 3 con giáp làm ăn tấn tới, phát tài phát lộc, của nả dư giả, tiền chất chật nhà

Tử vi cho thấy từ nay đến hết tháng Giêng, lộc tài của 3 con giáp này cực kỳ may mắn, làm ăn phát triển.

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