Từ 20/9 đến hết 25/9: 3 con giáp rũ bỏ vận đen, tài lộc bùng nổ, may mắn thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 20/09/2023 17:33

Nhờ có cát tinh chiếu mệnh, 3 con giáp sau có cơ hội bứt phá thành công trong thời gian tới, vận trình nhiều may mắn và hanh thông.

Tuổi Dần 

Từ 20/9 đến hết 25/9, người tuổi Dần vận trình may mắn có việc công tác nước ngoài.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dần giỏi ở nhiều vị trí, được sếp giao trọng trách kí kết cùng đối tác nước ngoài.  

Tình duyên: Người tuổi Dần tình cảm lận đận, cả hai thường có những lời làm tổn thương nhau, gia đình hai bên không ủng hộ mối quan hệ này. 

Tài lộc: Tính toán chi li quá không giúp bạn hạnh phúc hơn.  

Sức khỏe: Đến độ tuổi bạn thấy sức khoẻ đang suy yếu, phải tăng cường thực phẩm bổ dưỡng. 

Từ 20/9 đến hết 25/9: 3 con giáp rũ bỏ vận đen, tài lộc bùng nổ, may mắn thịnh vượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Từ 20/9 đến hết 25/9,  tài vận của người tuổi Hợi nở rộ, liên tục đón may mắn. Nếu như thời gian trước đó người tuổi Hợi chưa thể thực hiện hóa các kế hoạch kinh doanh, làm giàu thì đây là thời điểm chín muồi. 

Người tuổi Hợi nổi tiếng thông minh, nhanh nhạy trong công việc. Bên cạnh đó, bản mệnh còn dễ thành công vì nhận được sự hỗ trợ từ bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là cấp trên. Vậy nên, bản mệnh càng dễ nắm được cơ hội thành công, “đón đầu” tài lộc.

Thời gian này, người tuổi Hợi nên lắng nghe lời khuyên từ người thân, bạn bè, đồng nghiệp đáng tin cậy. Bản mệnh có thể nhìn thấy hướng đi tốt hơn từ lời khuyên của người ngoài cuộc nên hãy trân trọng điều đó.

Từ 20/9 đến hết 25/9: 3 con giáp rũ bỏ vận đen, tài lộc bùng nổ, may mắn thịnh vượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tử vi từ 20/9 đến hết 25/9 cho thấy tuổi Tý một ngày vận trình nhiều may mắn và hanh thông. Ngày này bản mệnh sẽ dễ dàng tìm thấy các giải pháp cho những rắc rối làm khó bản thân từ trước đó. Vì thế, tinh thần rất phấn chấn và uy tín cũng theo đó tăng cao.

Về tài chính, dù hôm nay không có quá nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng con giáp này cũng không cần phải lo lắng gì về vấn đề tiền nong, thoải mái chi tiêu theo ý muốn của mình. Tuy nhiên, để tiết kiệm thì không có nhiều, do đó bản mệnh vẫn nên quản lý tài chính hợp lý.

Vận trình tình ở mức ổn định. Đôi lứa dù đều bận rộn với công việc riêng của mình nhưng vẫn dành thời gian quan tâm tới nửa kia, giữ mối quan hệ luôn bền vững. Người độc thân hãy mở cửa trái tim và tâm hồn mình để đón nhận những mối nhân duyên mới.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân  

Từ 20/9 đến hết 25/9: 3 con giáp rũ bỏ vận đen, tài lộc bùng nổ, may mắn thịnh vượng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau 17h chiều nay (20/9): 3 con giáp may mắn nối tiếp may mắn, hút cạn lộc trời, cả đời sống trong phú quý bình an

Sau 17h chiều nay (20/9): 3 con giáp may mắn nối tiếp may mắn, hút cạn lộc trời, cả đời sống trong phú quý bình an

Cuối ngày 20/9, 3 con giáp sau có vận trình vượng phát, tài lộc đổ về nhiều hơn mọi ngày.

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