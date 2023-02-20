Từ 20/2 đến 24/2 ai đen mặc ai, 3 con giáp này vận tài khởi sắc, sự nghiệp thăng hoa, làm ăn tấn tới, bội thu tiền của

Những người cầm tinh con Ngựa có sự phát triển vượt trội trong công việc, được sếp tin tưởng, giao cho những trọng trách lớn.

Mấy năm nay, đường thăng tiến của con giáp tuổi Ngọ có vấp phải gập ghềnh nhưng từ 20/2 đến 24/2, mọi mơ ước của họ sẽ được thực hiện, mọi việc đều suôn sẻ, trót lọt.

Từ 20/2 đến 24/2, con giáp tuổi Ngọ được Thần Tài gửi lời chúc phúc, của cải từ muôn phương đổ về, phú quý cùng song hành. Do là "con cưng" của Thần Tài nên người tuổi Ngọ không ngừng gặt hái lộc lá, thu nhập tăng lên, "lên đời" đại gia.

Có thể nói, trong tương lai gần, người tuổi Ngọ có sự nghiệp và của cải hùng hậu, năng lực tăng mạnh, có thể khẳng định sự thành công nổi bật tại nơi làm việc. Trog tương lai, tài lộc của con giáp tuổi Ngọ cũng sẽ không cạn, thu nhập sung túc, giàu có cả đời.

Tuổi Dậu

Tử vi từ 20/2 đến 24/2 dự đoán, cát tinh hứa hẹn một tương lai tươi sáng nếu tuổi Dậu vẫn tiếp tục giữ vững được tinh thần làm việc chăm chỉ, chịu khó như hiện tại. Con giáp này có tài, vì thế, hãy đưa ra những tham vọng phù hợp với khả năng ngay bây giờ.

Những ai luôn nỗ lực không ngừng trong công việc sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Trong ngày hôm nay, bản mệnh có thể được cất nhắc lên vị trí thích hợp với năng lực hơn hoặc nhận được lời khích lệ, động viên của cấp trên.

Về phương diện tình cảm, cục diện Kim khắc Mộc khuyên bản mệnh không nên giấu tất cả suy nghĩ vào trong lòng, như vậy chỉ càng khiến mình cảm thấy nặng nề hơn mà thôi. Hãy tâm sự với nửa kia hoặc tâm sự với những người mình thực sự tin tưởng nhiều hơn.

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi đa số đều là những người tinh tế, giàu lòng khoan dung và trắc ẩn, thường xây dựng được mối quan hệ tốt với những người xung quanh.

Từ 20/2 đến 24/2, tuổi Mùi có tài vận phát đạt, càng về cuối năm mọi chuyện càng suôn sẻ, thuận lợi. Đặc biệt, được quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp của họ sẽ có những bước tiến đáng kể.

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mùi nên tiếp tục những công việc hoặc dự án hiện tại thì sẽ tốt hơn, vì may mắn của họ đang rất ổn định, nếu liều lĩnh thử một hướng đi mới, rất có thể họ sẽ không có được nhiều tài lộc như vậy.

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