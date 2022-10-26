Từ 2/10 đến 6/10 Âm lịch: Phật Tổ trợ mệnh, Bồ Tát cho phước, 3 con giáp này vận đỏ như son, "khai thác núi vàng" Thần Tài, phú quý an khang tăng mạnh, tiền của đổ dồn về túi

Tâm linh - Tử vi 26/10/2022 05:25

Trong khoảnh thời gian từ 2/10 đến 6/10 Âm lịch, những con giáp này sẽ tô điểm những mảng màu hạnh phúc nhất trong bản mệnh của mình. Tài lộc, tiền của đều tăng nhanh, mừng hết lớn.

Tuổi Dần 

Trải qua khoảng thời gian tháng 9 âm lịch nhiều biến động, tuổi Dần làm đâu hỏng đó, kinh doanh buôn bán gì cũng thua lỗ khiến con giáp này chán chường, thậm chí muốn buông xuôi tất cả. Với những người làm công ăn lương, suốt gần một năm trời gặp tiểu nhân hãm hại, công việc đổ bể. 

Từ 2/10 đến 6/10 Âm lịch: Phật Tổ trợ mệnh, Bồ Tát cho phước, 3 con giáp này vận đỏ như son, 'khai thác núi vàng' Thần Tài, phú quý an khang tăng mạnh, tiền của đổ dồn về túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, từ 2/10 đến 6/10 Âm lịch nhờ cộng hưởng mạnh mẽ của Tam Hợp và Nhị Hợp, con giáp này đúng như "hổ mọc thêm cánh", cất cánh bay cao, tiền bạc thăng hạng. Trạng thái buôn bán có lãi kéo dài, thậm chí việc thu về lợi nhuận lớn còn giúp bạn bù lỗ toàn bộ số tiền trước đó. 

Đối với những người đang đi làm, họ có thể xóa được ác cảm với đồng nghiệp, thay vào đó là gắn kết tình cảm và đồng lòng chung sức cùng nhau phát triển. 

Hơn nữa, tình duyên của con giáp này cũng đáng phải chúc mừng, những khó khăn trước đó chia cắt hai bạn đến nay đã kết thúc. 

Tuổi Mùi

Từ 2/10 đến 6/10 Âm lịch: Phật Tổ trợ mệnh, Bồ Tát cho phước, 3 con giáp này vận đỏ như son, 'khai thác núi vàng' Thần Tài, phú quý an khang tăng mạnh, tiền của đổ dồn về túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi vốn kiệm lời, tính tình cẩn thận, kiên nhẫn và luôn kiên cường trong mọi việc. Con giáp này hiếm khi đánh mất tự tin trong cuộc sống, chưa bao giờ lạc đường và luôn biết được mình cần phải làm gì. Vì vậy, đường tài lộc của tuổi Mùi ngày càng tốt.

Từ 2/10 đến 6/10 Âm lịch, tuổi Mùi có những bước tiến vững chắc trên con đường sự nghiệp, tài lộc mà con giáp này nhận được không ngừng tăng lên.

Tất nhiên, tuổi Mùi không thể tránh khỏi những khó khăn nhất định nhưng gian khổ nào rồi cũng sẽ qua. Mọi công sức bỏ ra đều sẽ được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng.

Tuổi Mão

Thần tài chấm tên trong sổ vàng nên từ 2/10 đến 6/10 Âm lịch của Mão đỏ chót như son. Sự nghiệp của con giáp may mắn này sẽ đạt đỉnh vinh quang với nhiều thành công lẫy lừng, thu nhập được cải thiện đáng kể, chưa kể Mão còn phú quý phát tài, đổi đời chỉ sau một đêm.

Từ 2/10 đến 6/10 Âm lịch chính là thời điểm để bạn "nâng cấp" và mở rộng các mối quan hệ xã giao, tạo thêm cơ hội gặp gỡ người giàu kinh nghiệm sẽ chỉ điểm cho bạn những hướng đi chính xác trong tương lai. Khi được trao cho những nhiệm vụ, dù là lớn hay nhỏ bạn cũng hãy chủ động nắm bắt, bởi nó sẽ giúp cho bạn giữ vững được vị trí hiện tại. 

Từ 2/10 đến 6/10 Âm lịch: Phật Tổ trợ mệnh, Bồ Tát cho phước, 3 con giáp này vận đỏ như son, 'khai thác núi vàng' Thần Tài, phú quý an khang tăng mạnh, tiền của đổ dồn về túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đáng chú ý, nếu bạn dám nghĩ dám làm thì càng dễ dàng gặt hái thành công hơn. Đồng thời, xung quanh bạn cũng không thiếu người chủ động ra tay giúp đỡ, vì thế hãy tự tin theo đuổi lý tưởng của bản thân.

Với người làm làm đầu tư, kinh doanh, bạn được giới thiệu cho những mối làm ăn khả quan. Các hợp đồng được ký kết thuận lợi giúp bạn đem về nhiều khoản lợi nhuận cho doanh nghiệp cũng như cho chính bản thân.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Trong 10 ngày tới : 3 con giáp hứng lộc ngút ngàn, giàu lên ngất ngưỡng, phú quý đầy tràn, vàng bạc chất núi

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Những con giáp này sẽ có vận trình tươi sáng trong 10 ngày tới, lộc về dồn dập nên làm gì cũng thuận lợi, dễ dàng hơn rất nhiều.

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