Từ 1/9 đến hết 15/9: 3 con giáp tài lộc tháng mới tăng tiến, chuẩn bị túi ba gang đựng vàng, ngồi không tiền cũng căng đầy ví

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , từ 1/9 đến hết 15/9, công danh của tuổi Sửu thăng tiến nhanh chóng. Con giáp này thể hiện được sự linh hoạt và nhạy bén của mình trong cách xử lý tình huống, khả năng được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn không còn xa.

Trên phương diện tình cảm, tâm tính của Sửu đôi khi còn cứng nhắc, ảnh hưởng không nhỏ tới mối quan hệ lứa đôi. Con giáp này nên nói năng, xử sự mềm mỏng hơn để không vô tình khiến nửa kia chạnh lòng.

Tuổi Sửu có tầm nhìn xa trông rộng, có phong thái của một người lãnh đạo nên còn rất biết cách thu phục lòng người, giành được lòng tin từ đồng nghiệp. Đây là tố chất cần thiết và quan trọng nếu bản mệnh muốn bước những bước xa hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi từ 1/9 đến hết 15/9 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần độc đáo trong sáng tạo công việc.

Công việc: Sự sáng tạo và tinh thần đổi mới sẽ giúp người tuổi Dần nổi bật trong lĩnh vực công việc, đối mặt với thách thức với thái độ tự tin và quyết tâm.

Tình cảm: Hôm nay mang đến cơ hội để bạn lắng nghe và chia sẻ cảm xúc là cách để tạo nên sự gắn kết chặt chẽ.

Tài lộc: Bạn quản lý tài chính một cách thông minh và tìm kiếm cơ hội đầu tư có tiềm năng.

Sức khoẻ: Duy trì lịch trình vận động thường xuyên và chăm sóc sức khỏe tinh thần sảng khoái.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Bản mệnh tuổi Ngựa nhìn chung sẽ có nhiều hoạt động giải trí trong tháng này, đó có thể là một bữa tiệc tối tại nơi làm việc, hoặc nó có thể là một bữa tiệc giữa bạn bè. Tuy nhiên nên hạn chế tối đa những trò giải trí như vậy để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như các vấn đề về tiêu hóa.

Tháng này, bạn nên cẩn thận hơn trong lời nói và hành động kẻo làm mất lòng mọi người, không nên vì những bức xúc cá nhân mà kéo theo tâm trạng của bạn bè xung quanh xuống dốc cùng mình.

Tuy nhiên nếu xét về tài lộc của người tuổi Ngọ có khả năng trở nên rất mạnh mẽ hơn trông thấy trong tháng này vì vận thế trở nên thịnh vượng, nên vận dụng cơ hội để nỗ lực hơn từ đó đạt được những kết quả tốt trong công việc. Đồng thời, tránh cạnh tranh với đồng nghiệp vì bản thân bản mệnh không có lợi thế và sẽ không có kết quả tốt trong mọi cuộc tranh cãi, không những vậy còn vô tình rước phải điều thị phi đến với mình.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.