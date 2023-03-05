Từ 18h ngày 5/3, Bồ Tát ban phước lành, 3 tuổi nhận phú quý, gặp hung hóa cát, xui xẻo tiêu tan làm ăn phát tài lớn mạnh

Những người cầm tinh con khỉ là những người được đánh giá thông minh, linh hoạt. Đối với người tuổi Thân, tất cả đều có thể trải nghiệm. Họ không sợ mạo hiểm, không sợ phải đổi mới, không sợ phải nếm mật nằm gai. Nhờ vậy, người tuổi Thân thường nghĩ ra những cách kiếm tiền mới mẻ không ai nghĩ tới, nắm chặt cơ hội, đón đầu thử thách, tuổi Thân dễ dàng phát tài.

Tuy rằng tuổi Thân thường không giỏi quản lý tài sản nhưng trời sinh họ có đầu óc buôn bán, kinh doanh, rất có thể giàu có chỉ trong một thời gian ngắn.

Tuổi Mão

Tuổi Mão được xếp là con giáp có đầu óc tính toán nhanh nhạy, ứng biến và xử trí tình huống linh hoạt, chính bởi vậy mà việc kiếm được bộn tiền từ 18h tối ngày 5/3 là điều hiển nhiên.

Người làm lãnh đạo thời điểm này đưa ra được giải pháp tiên phong dẫn dắt tập thể đi đúng đường, rẽ đúng lối. Thế nên nhưng dự án hợp tác sớm muộn cũng đổ về tay họ, mang lại lợi nhuận chót vọt.

Bên cạnh đó, nhờ vào mối quan hệ xã giao hài hòa mà bạn được mọi người yêu mến, những người này cũng giống như quý nhân sẵn sàng giúp đỡ bạn bất cứ mọi lúc, mọi nơi.

Nếu bạn là một người làm công ăn lương, theo tử vi từ 18h tối ngày 5/3, mối quan hệ giữa cấp trên và đồng nghiệp được cải thiện theo chiều hướng tích cực, hiểu lầm và hiềm khích không còn nữa.

Tuổi Mùi

Mùi là những người có ý chí mạnh mẽ, có khả năng độc lập tự chủ và hơn hết họ là những người được trời ban số mệnh có quyền lực, tiền tài và có khả năng lãnh đạo hơn bất cứ ai. Đa số những người tuổi Mùi đều gặt hái được nhiều thành công khi tuổi đời còn trẻ.

Tuổi Mùi cũng nằm trong danh sách những con giáp phát tài phát lộc từ 18h tối ngày 5/3 . Nhờ vận may trời cho, Mùi làm gì cũng thành công, thuận buồm xuôi gió.

Thời điểm này, Mùi biết tận dụng khả năng ngoại giao để mở rộng thêm các mối quan hệ, nhờ vậy mà bạn dễ nhận được sự đề bạt, ủng hộ của mọi người, mà khi khó khăn xảy đến cũng sẽ có người sẵn sàng giúp đỡ.

Thêm vào đó, Mùi cũng trở nên nhanh nhạy hơn với thời cuộc, biết khi nào thì mình nên nắm chắc thời cơ đang bày ra trước mắt.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.