Từ 18/12 đến 28/12, 3 con giáp chuột sa hũ gạo, lên đời đổi vận, tiền nhiều vô kể, nhàn hạ đón Tết linh đình

Tháng mới xuất hiện những vấn đề đòi hỏi tuổi Mão tốn khá nhiều công sức, ít người giúp đỡ. Thế nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn.

Bản mệnh được yêu chiều, vì thế mới sinh ra giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Con giáp tuổi Mão nhớ rằng, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé.

Người làm công ăn lương có thu nhập tốt hơn, trong khi người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm kẻo bị vướng vào những cạm bẫy.

Nguyệt lệnh Bệnh cho thấy có thể vì bận rộn, căng thẳng nên tuổi Mão có thể sinh bệnh. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này đó là mỗi ngày bạn phải tìm cách giải tỏa hết căng thẳng trước khi lên giường ngủ đi nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo dự đoán ngày mới cho 12 con giáp, người tuổi Dậu cực kỳ giỏi chiến đấu và có kĩ năng sinh tồn, các mối quan hệ ngoại giao quý báu. Họ luôn có đức tin kiên định và cực kỳ đầu tư cho sự nghiệp của bản thân, dù gặp bất cứ trở ngại nào cũng sẽ kiên trì giải quyết tới cùng.

Theo dự đoán ngày mới cho 12 con giáp, chính nhờ tính hướng thiện và sự nỗ lực hết mình của họ, trong thời gian từ 18/12 đến 28/12, quý nhân sẽ bất ngờ xuất hiện, không ai khác chính là người thân trong gia đình.

Con giáp này sẽ như cá chép vượt vũ môn, gặt hái tài lộc dồi dào, làm ăn viên mãn, kinh doanh được lộc. Một phát lên tiên, hưởng lộc nhà trời ắt hẳn là viễn cảnh quá gần nếu họ biết tranh thủ cơ hội vàng mười này để đi lên.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Từ 18/12 đến 28/12, công việc của tuổi Ngọ dễ có trục trặc bất ngờ, bị người khác cố tình bắt bẻ, làm khó. Người buôn bán nên cẩn thận trong khâu gửi hàng, nhập hàng, thuê mặt bằng kẻo bị lừa, nặng hơn là đưa nhau ra tòa, kiện tụng.

Vận tài lộc nhiều thị phi, dễ phạm tiểu nhân, khó kiếm tiền, đơn phương độc mã. Thời gian này là lúc bản mệnh nhìn ra bộ mặt thật của một vài người khi nhắc đến chữ tiền. Lúc có tiền thì mặt mày hớn hở, nói năng cởi mở, lúc hết tiền thì sẵn sàng quay lưng với nhau.

Tình duyên của tuổi Ngọ là điểm sáng trong ngày. Đừng buồn vì những người không xứng đáng, đừng khóc vì những điều đã qua, bản mệnh xứng đáng với những điều tốt đẹp. Gia đình gần đây cũng đỡ gặp rắc rối hơn hẳn, đi đâu cũng thuận lợi.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.