Từ 18/11 đến 27/11: 3 tuổi trổ phúc tài lộc, lên hương cuộc đời, làm 1 thu 10, giàu sang phú quý, hý sự hân hoan

Từ 18/11 đến 27/11 có sự xuất hiện của cát tinh Thiên Tài, người tuổi Thìn đón vận may về phương diện tài lộc. Sự xuất hiện của quý nhân mang đến không ít cơ hội làm ăn, hợp tác kinh doanh tốt cho con giáp này. Bản mệnh hãy tin tưởng vào lựa chọn của chính mình. Đừng do dự quá nếu không cơ hội sẽ tuột mất khỏi tầm tay.

Ngũ hành tương sinh cũng mang tới cho những chú Rồng đường tình duyên cũng rất suôn sẻ, không còn quá nhiều trở ngại như trước. Những rắc rối, hiểu lầm, hoài nghi về nửa kia đều được hóa giải. Trải qua sóng gió thì tình cảm lứa đôi càng thêm gắn bó, bền chặt.

Từ 18/11 đến 27/11, người tuổi Mão dễ dàng tạo thiện cảm với người khác ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc. Nếu may mắn, bạn sẽ gặp được quý nhân và đón nhận được những bài học hữu ích.

Trong công việc, sự nghiêm túc và chăm chỉ của bản mệnh đã lọt vào mắt xanh của cấp trên. Hãy tiếp tục cố gắng, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, rồi bạn sẽ được trao cơ hội khẳng định bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Quan hệ giữa bản mệnh với các thành viên trong gia đình vô cùng hòa hợp. Mọi người thường xuyên trò chuyện và tâm sự với nhau. Gia đình chính là hậu phương vững chắc nhất và là động lực để bạn cố gắng hơn mỗi ngày.

Tuổi Sửu

Nếu nửa đầu tháng 11 Dương lịch con giáp Sửu khổ tận cam lai thì bước sang nửa cuối tháng, đặc biệt từ 18/11 đến 27/11 này khởi khí khai lộc, mọi may mắn sẽ nhanh chóng đến với con giáp này.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt phải nhắc đến phương diện sự nghiệp khi bạn có cơ hội hợp tác với nhiều người mới - là những người có tiềm năng, sẵn sàng nâng đỡ và che chở bạn trong con đường tiến thân sắp tới.

Bạn nên thể hiện hết tất cả sự thông tuệ, khéo léo của mình cho đối tác thấy được, khi họ nhìn nhận được khả năng của bạn chắc chắn sẽ không ngần ngại mà dốc vốn đầu tư.

Tài chính gia tăng, là lúc thích hợp để bạn tiếp tục dự án mới của mình, mối quan hệ tình cảm đạt được bước tiến mới, tình yêu chín chắn thì đừng ngần ngại mà không tính đến chuyện trăm năm.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.