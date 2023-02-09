Từ 17h chiều Thứ 6 ngày 10/2: 3 con giáp được quý nhân phù trợ, phát tài phát lộc, đường tài lộc mở rộng, gia đình an khang thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 09/02/2023 18:30

Trong thời điểm này, cuộc sống tài vận và tình duyên của 3 con giáp dưới đây có nhiều khởi sắc, công việc dần bước vào quỹ đạo phát tiển, tài chính dư dả, nhiều nguồn thu xuất hiện.

 

Tuổi Mão

Tuổi Mão trời sinh đa phần đều là những người ít nói, sống nội tâm song lại thường có ý chí vươn lên mạnh mẽ. Trong thời gian trước tuổi Mão cũng phải gặp không ít thử thách vào giai đoạn này mới có thể có được những ngày thoải mái.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, tài vận của tuổi Mão chỉ thực sự bùng nổ bắt đầu vào thời điểm này. Tử vi học có nói, tuổi Mão làm gì cũng dễ thành công, tiền chảy vào túi họ ào ạt. Nếu biết nắm bắt các cơ hội đến với mình, họ có thể sẽ đạt nhiều thành tựu đỉnh cao, khiến người khác phải ghen tị.

Từ 17h chiều Thứ 6 ngày 10/2: 3 con giáp được quý nhân phù trợ, phát tài phát lộc, đường tài lộc mở rộng, gia đình an khang thịnh vượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, tuổi Mão cũng là một trong số các con giáp được quý nhân giúp đỡ vào năm Canh Tý nên con đường sự nghiệp hết sức suôn sẻ, có thể gặt hái được những thành tựu mà họ chưa từng dám nghĩ đến.

Tuổi Dậu

Thời gian này sẽ là lúc tài vận, may mắn của người tuổi Dậu bùng phát, lý do là bởi một thời khắc quan trọng trong cuộc đời họ sẽ được mở ra.

Đặc biệt, thời điểm này người tuổi Dậu có khả năng sẽ gặp được một quý nhân lớn. Nhờ sự giúp đỡ của người này, người tuổi Dậu được kỳ vọng sẽ có sự nghiệp thành công, kiếm được bội tiền, việc thăng quan tiến chức trở nên thuận lợi, thu nhập theo đó mà tăng lên vùn vụt.

Từ 17h chiều Thứ 6 ngày 10/2: 3 con giáp được quý nhân phù trợ, phát tài phát lộc, đường tài lộc mở rộng, gia đình an khang thịnh vượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, người tuổi Dậu gặp khá nhiều may mắn, vận trình cũng tươi sáng hơn nhiều.

Tài lộc trong cũng có khởi sắc, Dậu sẽ có nhiều khoản thu, từ nguồn thu chính đến nguồn thu phụ đều khá dồi dào, thoải mái chi tiêu. Tuy nhiên, Dậu cũng cần phải biết tiết chế ham muốn mua sắm, chớ vung tay quá trán mà sắm sửa Tết quá đà.

Đường tình duyên có dấu hiệu khởi sắc, vì thế người độc thân nên tận dụng cơ hội này để tìm cho mình người tâm đầu ý hợp

Tuổi Tý

Theo dõi tử vi cuối tuần, người tuổi Tý sẽ có cơ hội đổi đời, đón tiền bạc rủng rỉnh đổ về túi nhờ có tài tinh chiếu mệnh. Đây là lý do bạn nằm trong số các con giáp phát tài thời điểm này đấy nhé.

Người làm kinh doanh buôn bán được dự đoán sẽ gặp may mắn hơn cả. Bản mệnh tha hồ hưởng lộc từ nguồn tài khí đang rất vượng của mình.

Từ 17h chiều Thứ 6 ngày 10/2: 3 con giáp được quý nhân phù trợ, phát tài phát lộc, đường tài lộc mở rộng, gia đình an khang thịnh vượng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhất là trong thời điểm này tài vận của người tuổi này tăng vọt, cơ hội giàu lên nằm trong tầm tay. Vận may ập đến đảm bảo cho con giáp này không cần phải chạy vạy ngược xuôi mà vẫn có đủ tiền bạc chi tiêu.

Với người làm công ăn lương, tuy không có khoản thu cụ thể ngay trong ngày như người kinh doanh, nhưng công việc của bạn vẫn khá suôn sẻ, làm đâu xong đấy, nhiệm vụ được hoàn thành một cách trọn vẹn. Công việc hanh thông nên tài chính cũng sớm được cải thiện.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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