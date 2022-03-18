Từ 17/2 đến 22/2 âm lịch: Hào quang soi sáng đường đi, 3 con giáp gặp vận đỏ, hồng phát lộc trời, tiền bạc tới tấp

Tâm linh - Tử vi 18/03/2022 20:20

Tử vi dự báo, 3 con giáp may mắn này sẽ có tiền của dồi dào, làm ăn phát đạt.

Tuổi Thìn

Từ 17/2 đến 22/2 âm lịch, con giáp tuổi Thìn được sao tốt chiếu mệnh, quý nhân đưa đường chỉ lối. Sự nghiệp của họ có những bước phát triển không ngừng. Con giáp này nếu làm lãnh đạo sẽ giúp doanh nghiệp của mình phát triển vượt bậc.

Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng có kỹ năng làm việc tốt, ngày càng được cấp trên đánh giá cao. Con giáp tuổi Thìn thành công trong công việc. Đồng thời, họ cũng có thể giúp đỡ được bạn bè, người thân và đồng nghiệp xung quanh mình khiến cho phúc đức, vận may tiếp tục được trao truyền.

Từ 17/2 đến 22/2 âm lịch: Hào quang soi sáng đường đi, 3 con giáp gặp vận đỏ, hồng phát lộc trời, tiền bạc tới tấp - Ảnh 1
Từ 17/2 đến 22/2 âm lịch, con giáp tuổi Thìn được sao tốt chiếu mệnh - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Thời gian gần đây, người tuổi Dậu gặp không ít vấn đề trong công việc. Tuy nhiên, nhờ vào nỗ lực không ngừng mà từ 17/2 đến 22/2 âm lịch, con giáp tuổi Dậu gặp nhiều cơ hội trong công việc, thu nhập từ đó cũng tăng lên. Có thể một công việc mới hoặc một cơ hội hợp tác làm ăn sẽ đến với họ.

 

Con giáp tuổi Dậu cần giữ vững tinh thần, tránh xa những nguồn năng lượng tiêu cực. Những người có kế hoạch khởi nghiệp cũng nên bắt tay vào công việc chứ không nên chần chừ thêm nữa. Làm việc chăm chỉ, con giáp này sẽ thu về những thành quả như mong đợi.

Từ 17/2 đến 22/2 âm lịch: Hào quang soi sáng đường đi, 3 con giáp gặp vận đỏ, hồng phát lộc trời, tiền bạc tới tấp - Ảnh 2
Từ 17/2 đến 22/2 âm lịch, con giáp tuổi Dậu gặp nhiều cơ hội trong công việc - Ảnh: Internet

Tuổi Tỵ

Con giáp tuổi Tỵ sớm bộc lộ tài năng lãnh đạo, có khả năng thuyết phục người khác làm theo ý mình. Với thực lực của bản thân mà từ 17/2 đến 22/2 âm lịch mà con giáp tuổi Tỵ sẽ đạt được những thành tựu trong công việc.

Con giáp tuổi Tỵ có sao tài lộc chiếu mệnh, được quý nhân giúp đỡ nên sự nghiệp của họ ngày càng khởi sắc. Người làm kinh doanh sẽ nhận được thêm nguồn vốn cũng như các mối quan hệ, doanh số nhờ đó cũng tăng lên nhanh chóng. Con giáp tuổi này làm công ăn lương cũng nhận được thêm dự án, công việc.

Từ 17/2 đến 22/2 âm lịch: Hào quang soi sáng đường đi, 3 con giáp gặp vận đỏ, hồng phát lộc trời, tiền bạc tới tấp - Ảnh 3
Với thực lực của bản thân mà từ 17/2 đến 22/2 âm lịch mà con giáp tuổi Tỵ sẽ đạt được những thành tựu trong công việc - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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