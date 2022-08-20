Từ 16h30 chiều mai (21/8), 3 con giáp này đây đi đâu cũng có quý nhân phù trợ, công danh sự nghiệp như diều gặp gió, 10 người thì hết 9 người vinh hiển

Song đường tài lộc có dấu hiệu bất ổn, tiền có nhưng chưa chắc đã giữ được trong tay. Con giáp này có khả năng kiếm tiền khá tốt nhưng lại dễ tin người nên có thể sẽ bị kẻ xấu lừa gạt. Tuy nhiên họa tới sát gần chẳng thể tránh, chỉ có thể làm giảm nhẹ để hạn chế xui xẻo mà thôi.

Tuổi Thìn từ 16h30 chiều mai (21/8) gặp Chính Ấn nên có cách làm việc khá quyết liệt, nhanh nhẹn. Bạn xông xáo là tốt nhưng cũng cần giữ chừng mực nhất định, không nên có hành động quá khích mà khiến người khác phản cảm.

Tuổi Thìn từ 16h30 chiều mai (21/8) gặp Chính Ấn nên có cách làm việc khá quyết liệt, nhanh nhẹn.

Ngũ hành xung khắc lại khiến tình cảm lứa đôi xuất hiện ngày càng nhiều vết rạn nứt. Với người độc thân, có lẽ hôm nay không phải thời điểm thích hợp để tuổi Thìn nuôi hi vọng cùng ai đó xây dựng một mối quan hệ mới, nhất là khi bạn chưa thực sự hiểu hết về con người đối phương.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Vận đào hoa của tuổi Tý từ 16h30 chiều mai (21/8) tương đối khởi sắc, nhất thời bạn sẽ có vài người theo đuổi, trong lúc vui vẻ cũng có chút phiền phức.

Theo dự đoán 12 con giáp 21/8, bạn sẽ có vận trình sự nghiệp khá mờ nhạt. Đừng lúc nào cũng quan tâm đến ý kiến ​​của người khác, công việc thuộc về mình chứ không phải của người khác, phải biết tự lập kế hoạch cho bản thân. Tài lộc trong ngày này đặc biệt vượng, bản thân biết tận dụng những nguồn lực xung quanh để lập nghiệp, đừng mua một đống thứ vô bổ.

Vận đào hoa của tuổi Tý từ 16h30 chiều mai (21/8) tương đối khởi sắc Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tam Hợp cục xuất hiện, người tuổi Tỵ từ 16h30 chiều mai (21/8) tìm thấy niềm đam mê trong công việc và kiếm được tiền từ nó. Với tinh thần hăng hái và yêu thích, mối quan hệ với đồng nghiệp cũng hài hòa tốt đẹp, mỗi ngày đi làm với Tỵ thực sự là một ngày vui.

Đường tài lộc trong ngày cát khí vượng như này cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Tiền bạc không còn là nỗi lo với người cầm tinh Rắn bởi bạn đang có thu nhập rất đều đặn và các khoản tích góp ngày càng tăng. Điều này cho thấy bạn đang đầu tư đúng hướng và xứng đáng hết mình vì nó.

Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ của tuổi Tỵ có thể rơi vào một mối quan hệ lưng chừng. Bản mệnh và đối phương đều có cảm tình với nhau nhưng chưa đủ lớn để có thể gọi là tình yêu nên vẫn muốn tạm thời dừng lại ở mức tìm hiểu chứ chưa đặt vấn đề để tiến tới tình yêu.

Tam Hợp cục xuất hiện, người tuổi Tỵ từ 16h30 chiều mai (21/8) tìm thấy niềm đam mê trong công việc và kiếm được tiền từ nó. Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.