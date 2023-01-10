Từ 15h chiều ngày 10/1, Ngọc Hoàng 'xả kho vàng', Thần Tài 'thanh lý xui xẻo', 3 con giáp vượt mọi khó khăn, vươn lên làm giàu, tay trái hứng vàng tay phải gom bạc, sang phú nhất vùng

Tâm linh - Tử vi 10/01/2023 12:25

Tử vi dự đoán từ 15h chiều ngày 10/1, 3 con giáp này có may mắn dồn dập về tay, chuyện khó đều có thể vượt qua để chạm tay đến thành công mới.

Tuổi Dần

Trời sinh tuổi Dần là những người có tính cách độc lập, tự lực tự cường, chịu mạo hiểm và bằng lòng đánh đổi mọi thứ để có thể tạo dựng được cuộc sống viên mãn sung túc. Cuộc sống tuổi Dần là những chuỗi ngày phức tạp, họ luôn phải tự đấu tranh tư tưởng để cố gắng giữ được những thứ thuộc về mình và nắm bắt cơ hội xây dựng cuộc sống.

Tuổi Dần vốn tham vọng và luôn muốn đạt được thành công trong cuộc sống cũng như trong công việc. Nhờ sự tham vọng và luôn kiên trì bền vững mà tuổi Dần cũng sẽ gặt hái được nhiều thành công khiến nhiều người trầm trồ. 

Từ 15h chiều ngày 10/1, Ngọc Hoàng 'xả kho vàng', Thần Tài 'thanh lý xui xẻo', 3 con giáp vượt mọi khó khăn, vươn lên làm giàu, tay trái hứng vàng tay phải gom bạc, sang phú nhất vùng - Ảnh 1

Tử vi học có nói, từ 15h chiều ngày 10/1 tuổi Dần sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố, nếu không trở thành đại gia thì ít nhất cũng tạo dựng được sự nghiệp như mong muốn, có nhà có xe, cuộc sống đầy đủ sung túc không thiếu thứ gì. Bên cạnh đó, tình cảm gia đình lại đầm ấm, hạnh phúc.

Năm 2022, tuổi Dần từng cố gắng rất nhiều để khắc phục nhiều khó khăn, thử thách nhưng cuộc sống vẫn chưa tiến triển. Tuy nhiên, khi bước qua năm 2023 này, tuổi Dần sẽ cảm nhận được vận may của mình đang lội ngược dòng từng ngày. Cùng chờ xem nhé!

Tuổi Thân

Con giáp này cũng sẽ có được tài vận hanh thông, tình duyên rạng rỡ từ 15h chiều ngày 10/1 bởi làm việc gì cũng được sự giúp đỡ của bề trên. Có thể nói thời gian này dành cho bạn thật nhiều cơ hội để tỏa sáng và thể hiện bản thân.

Từ 15h chiều ngày 10/1, Ngọc Hoàng 'xả kho vàng', Thần Tài 'thanh lý xui xẻo', 3 con giáp vượt mọi khó khăn, vươn lên làm giàu, tay trái hứng vàng tay phải gom bạc, sang phú nhất vùng - Ảnh 2

Mọi người sẽ phát hiện ra những giá trị tiềm tàng trong con người bạn, chỉ vì trước đây thời cơ chưa tới nên bạn chưa thể bộc lộ mà thôi. Công việc suôn sẻ giúp bạn có thêm thật nhiều thời gian để sáng tạo và tìm kiếm các ý tưởng mới. Tài chính rủng rỉnh giúp bạn thỏa sức làm mọi điều mình muốn.

Tuổi Ngọ

Ai cũng biết những chú Ngựa bất kham ưa thích chủ nghĩa xê dịch, tính tình phóng khoáng, thường du hí đó đây để trải nghiệm cuộc sống cũng như tìm nguồn cảm hứng sáng tạo vô biên.

Con giáp này thẳng thắng, kiên trì theo đuổi mục tiêu và cũng khá “cứng đầu”, nên có thể tự mình lập đại nghiệp từ hai bàn tay trắng, không khó khăn để có được cuộc sống giàu sang, phú quý.

Từ 15h chiều ngày 10/1, Ngọc Hoàng 'xả kho vàng', Thần Tài 'thanh lý xui xẻo', 3 con giáp vượt mọi khó khăn, vươn lên làm giàu, tay trái hứng vàng tay phải gom bạc, sang phú nhất vùng - Ảnh 3

Không ai quản thúc, tự do tự tại là một trong những yếu tố giúp vận khí của người tuổi Ngọ hanh thông, cơ hội phát tài phát lộc cao. Tuy nhiên, đó cũng là nhược điểm nếu bản thân con giáp này không biết điểm dừng. Họ dễ dàng hủy hoại thành công đã gây dựng bấy lâu chỉ vì một vài phút bốc đồng.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ 12h ngày 7/1/2023: THẦN TÀI trao cả núi lộc, 3 con giáp vượng phát làm ăn, lãi mẹ lãi con vào túi, tiền chất núi, vàng tràn rương

Từ 12h ngày 7/1/2023: THẦN TÀI trao cả núi lộc, 3 con giáp vượng phát làm ăn, lãi mẹ lãi con vào túi, tiền chất núi, vàng tràn rương

Tử vi cho biết từ 12h trưa ngày 7/1, mọi may mắn dường như liên tục đổ dồn với 3 con giáp sau đây, công chuyện làm ăn kinh doanh thêm phần hưng vượng.

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