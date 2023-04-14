Từ 15/04-15/05, các con giáp này thu vàng về két, thu tiền chặt tay, vận trình cực kỳ thuận lợi, may mắn chạy ào vào nhà muốn cản cũng không được

Tâm linh - Tử vi 14/04/2023 16:30

Từ 15/04-15/05, việc làm ăn kinh doanh trên đà tiến triển mang tới doanh thu đều đặn, tiền bạc về túi các con giáp này nhiều không kể xiết, khiến bao người phải ghen tị và ngưỡng mộ.

Tuổi Tuất

Từ 15/04-15/05, các con giáp này thu vàng về két, thu tiền chặt tay, vận trình cực kỳ thuận lợi, may mắn chạy ào vào nhà muốn cản cũng không được - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với tuổi Tuất, những xui xẻo đã lùi xa, từ 15/04-15/05 là thời điểm mà bản mệnh thoải mái tận hưởng những điều may mắn, thành công ngay trong tầm tay. 

Điềm báo tử vi cho thấy bạn có thể vượt qua được không ít khó khăn trở ngại trong công việc bằng chính khả năng của mình. Công việc có điềm báo khởi sắc, nhiều cơ hội tốt đẹp sẽ đến với con giáp này nếu như biết nắm bắt nhanh chóng. Những cố gắng, nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng mà thôi.

 

Phương diện tài chính của Tuất cũng dấu hiệu chuyển biến tích cực, việc làm ăn kinh doanh đang trên đà tiến triển mang tới doanh thu đều đặn, tiền bạc về túi con giáp này nhiều không kể xiết, khiến bao người phải ghen tị và ngưỡng mộ. Nhân đà này, bạn cũng có thể suy nghĩ tới việc mở rộng quy mô.

uổi Mão

Người tuổi Mão sẽ phải đấu tranh với cấp trên nếu muốn công sức của mình được ghi nhận trong tuần này. Nếu thấy cấp trên đưa ra những quyết định không chính xác, bạn cần đứng lên phản biện chứ chớ nên lẳng lặng giữ những điều bất mãn ở trong lòng.

Tình hình tài chính khá rực rỡ đặc biệt vào khoảng thời gian từ 15/04-15/05. Bạn nhận được nhiều đơn hàng, hợp đồng đến từ khách hàng, đối tác, đem lại nguồn lợi lớn lao cho chính bản thân và tập thể. Người làm lãnh đạo có thể đưa ra những quyết sách đúng đắn, giúp mọi người có hướng đi mới để phát triển.

Tuổi Tỵ

Từ 15/04-15/05, các con giáp này thu vàng về két, thu tiền chặt tay, vận trình cực kỳ thuận lợi, may mắn chạy ào vào nhà muốn cản cũng không được - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ 15/04-15/05, sự nghiệp của người tuổi Tỵ vô cùng thuận lợi, không những được cấp trên coi trọng, đánh giá mà con đường quý nhân dẫn đường chỉ lối nên sẽ có được cơ hội thăng chức tăng lương.

Không những nguồn thu chính từ công việc tăng nhanh phi mã, mà người tuổi Tỵ sẽ có thêm rất nhiều cơ hội kiếm được những khoản thu bên ngoài. Công việc thuận lợi, tiền bạc rủng rỉnh, từ 15/04-15/05 chính là tháng may mắn trong năm của con giáp này.

Bài viết chỉ mang tính tham khảo. 

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