Từ 14h ngày mai (22/11): 3 con giáp thu nhập tăng vượt trội, tiền về ngập tài khoản, tài lộc sáng rực như pháo hoa

Tâm linh - Tử vi 21/11/2022 14:37

Dự đoán kể từ 14h chiều ngày 22/11/2022 sẽ giúp top con giáp may mắn này hút cạn lộc trời, tài lộc ùn ùn kéo đến, muốn khổ cũng chẳng được.

Tuổi Tuất

Trời sinh Tuất là con giáp chăm chỉ, có trách nhiệm và dám dấn thân. Vậy nên, họ được cấp trên ưu ái, trao cho rất nhiều cơ hội để cải thiện thu nhập, khẳng định năng lực của mình. Tuy nhiên, chính vì thành công quá sớm nên con giáp giàu có này liên tục bị tiểu nhân quấy phá, hãm hại nên hao tài tốn của.

May mắn thay, từ 14h chiều ngày mai (22/11), tài vận của người tuổi Tuất cũng sẽ thăng hoa rực rỡ. Không chỉ tiền ùn ùn chui vào túi, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp con giáp giàu sang này còn tìm được một nửa hoàn hảo của đời mình, hạnh phúc ấm êm khiến ai cũng hờn.

Từ 14h ngày mai (22/11): 3 con giáp thu nhập tăng vượt trội, tiền về ngập tài khoản, tài lộc sáng rực như pháo hoa - Ảnh 1
May mắn thay, từ 14h chiều ngày mai (22/11), tài vận của người tuổi Tuất cũng sẽ thăng hoa rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thời gian qua, công việc của người tuổi Dần gặp phải không ít khó khăn, bế tắc. Thế nhưng, chỉ cần vững vàng vượt qua sóng gió, dám vượt lên chính mình con giáp tài năng này sẽ có động lực để vượt qua thị phi, chiến thắng nghịch cảnh.

Kể từ 14h chiều ngày 22/11/2022, tuổi Dần được quý nhân phù trợ, trời chấm số đỏ nên trong những ngày cuối tháng Dần sẽ đếm tiền sái tay, tiền về ngập tài khoản. Càng về cuối năm con giáp giàu có này càng càng phất lên như diều gặp gió, trở thành tỷ phú chỉ sau một đêm.

Từ 14h ngày mai (22/11): 3 con giáp thu nhập tăng vượt trội, tiền về ngập tài khoản, tài lộc sáng rực như pháo hoa - Ảnh 2
Kể từ 14h chiều ngày 22/11/2022, tuổi Dần được quý nhân phù trợ, trời chấm số đỏ nên trong những ngày cuối tháng Dần sẽ đếm tiền sái tay, tiền về ngập tài khoản - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão là con giáp dĩ hòa vi quý, sống chân thành, hay làm việc thiện nên tích được rất nhiều công đức. Càng thiện lương, chân thành con giáp giàu sang này càng có thể chuyển bại thành thắng, có cơ hội phất lên rất nhanh trong sự nghiệp.

Không chỉ ăn nên làm ra từ công việc chính, nghề tay trái cũng giúp Mão hái ra tiền. Đặc biệt, từ 14h ngày mai (22/11), con giáp này làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, đời bỗng sang trang là những gì đang chờ Mão phía trước.

Từ 14h ngày mai (22/11): 3 con giáp thu nhập tăng vượt trội, tiền về ngập tài khoản, tài lộc sáng rực như pháo hoa - Ảnh 3
Đặc biệt, từ 14h ngày mai (22/11), con giáp này làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, đời bỗng sang trang là những gì đang chờ Mão phía trước - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đầu tuần mới (21/11 - 23/11), 3 tuổi 'vận trình phủ vàng, nằm lên núi bạc, số dư tài khoản nhảy liên hồi, vận may đeo đuổi

Đầu tuần mới (21/11 - 23/11), 3 tuổi 'vận trình phủ vàng, nằm lên núi bạc, số dư tài khoản nhảy liên hồi, vận may đeo đuổi

Xem tử vi đầu tuần mới cho thấy, có 3 con giáp xua sạch vận xui, sự nghiệp thăng tiến, tiền đổ ào ào về túi.

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