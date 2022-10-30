Từ 13 - 16h chiều mùng 6/10 âm lịch, 3 con giáp sa lưới Thần Tài, mở túi hứng mưa tiền đổ vào túi, đầu tư một vốn bốn lời

Tâm linh - Tử vi 30/10/2022 05:35

Tử vi 12 con giáp cho hay, từ 13 - 16h chiều mùng 6/10 âm lịch, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ được Thần Tài phù trợ, giàu sang phú quý bất ngờ.

Tuổi Tý

Tử vi có nói, từ 13 - 16h chiều mùng 6/10 âm lịch, Tuổi Tý là con giáp may mắn bởi mọi cố gắng bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng. Bạn bắt tay vào việc gì cũng được người khác giúp đỡ, chỉ bảo, khiến công việc tiến triển hanh thông. Tài lộc cũng tăng tiến do tác động tích cực mà sự nghiệp mang lại.

Bản mệnh có thể sẽ nhận được một khoản lương và thưởng cộng dồn xứng đáng với những đóng góp của mình trong suốt một năm vừa qua. Đặc biệt, người làm kinh doanh càng trở nên tất bật với các đơn hàng, lợi nhuận tăng hơn nhiều lần so với khoảng thời gian trước đó. Bạn có thể tranh thủ triển khai thêm những dự định đã ấp ủ từ lâu, tạo dựng nền tảng vững chắc cho thời gian tới.

Từ 13 - 16h chiều mùng 6/10 âm lịch, 3 con giáp sa lưới Thần Tài, mở túi hứng mưa tiền đổ vào túi, đầu tư một vốn bốn lời - Ảnh 1
Tử vi có nói, từ 13 - 16h chiều mùng 6/10 âm lịch, Tuổi Tý là con giáp may mắn bởi mọi cố gắng bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Từ 13 - 16h chiều mùng 6/10 âm lịch, người tuổi Tỵ tài lộc "chảy ào ào" vào túi, vô cùng vượng phát và tốc độ kiếm tiền ngày càng nhanh. Sự nghiệp của bạn cũng rất ổn định, may mắn bủa vây và có thể thăng chức sớm hơn dự kiến.

Đồng thời, bạn sẽ lại cảm thấy mình là người may mắn khi có vô vàn cơ hội xung quanh giúp bạn đạt được mục đích của một cách dễ dàng trong thời gian tới. Ngoài ra, tuổi Tỵ còn gặt hái nhiều may mắn trong chuyện tình duyên. Người độc thân nên nhờ người xung quanh giới thiệu đối tượng cho mình, bạn có thể sẽ thoát kiếp cô đơn lẻ bóng ngay lập tức.

Từ 13 - 16h chiều mùng 6/10 âm lịch, 3 con giáp sa lưới Thần Tài, mở túi hứng mưa tiền đổ vào túi, đầu tư một vốn bốn lời - Ảnh 2
Từ 13 - 16h chiều mùng 6/10 âm lịch, người tuổi Tỵ tài lộc "chảy ào ào" vào túi, vô cùng vượng phát và tốc độ kiếm tiền ngày càng nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nhắc đến con giáp may mắn và thịnh vượng, không thể không nói tới người tuổi Hợi. Sinh ra đã mang số phú quý, lại được nhiều cát tinh phù trợ, nhân duyên và vận quý nhân tuổi Hợi cực vượng. Vì thế, khi khó khăn luôn có người giúp đỡ con giáp này vượt qua, cuộc sống thanh nhàn, ít khi phải phiền muộn.

Trông vẻ ngoài tuổi Hợi đủng đỉnh thế thôi nhưng họ lại rất tinh tế trong việc nhìn ra cơ hội phát triển bản thân. Đặc biệt là liên quan đến đầu tư tài chính, tuổi Hợi sẽ có những khoản thu ngoài dự kiến đầy bất ngờ. Bằng mọi cách, từ 13 - 16h chiều mùng 6/10 âm lịch, tuổi Hợi sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra. Lúc đó, chẳng những có nhà lầu xe hơi, mà công danh vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, gia đình êm ấm.

Từ 13 - 16h chiều mùng 6/10 âm lịch, 3 con giáp sa lưới Thần Tài, mở túi hứng mưa tiền đổ vào túi, đầu tư một vốn bốn lời - Ảnh 3
Bằng mọi cách, từ 13 - 16h chiều mùng 6/10 âm lịch, tuổi Hợi sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trời thả bao tiền trong ngày đầu tiên tháng 10 âm lịch, 3 con giáp hứng trọn vận may, ngập ngụa trong nhung lụa, sung sướng như thần tiên

Trời thả bao tiền trong ngày đầu tiên tháng 10 âm lịch, 3 con giáp hứng trọn vận may, ngập ngụa trong nhung lụa, sung sướng như thần tiên

Dự đoán trong ngày đầu tiên tháng 10 âm lịch, 3 con giáp này gặp nhiều may mắn. Họ vượt nhiều khó khăn, ngày càng thành công trong sự nghiệp.

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