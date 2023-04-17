Từ 12h trưa mai (18/4/2023): TOP 3 con giáp tiền bạc phủ kín lối, lộc lá bay đầy nhà, sao tốt chiếu vận mệnh, Thần Tài rót lộc về túi

Tâm linh - Tử vi 17/04/2023 14:43

Tử vi có dự báo, từ 12h trưa mai (18/4/2023) sẽ có 3 con giáp đường tài lộc rộng mở, may mắn tự đến. Cùng xem họ là ai?

Tuổi Mão

Sách tử vi có dự báo, từ 12h trưa mai (18/4/2023) dự đoán là thời điểm vượng phúc, vượng tài của tuổi Mão. Mọi sự đều sẽ hanh thông thuận lợi, dù có vấp phải khó khăn họ cũng sẽ nhanh chóng gỡ bỏ thế bí, đập tan mọi rào cản và lội ngược dòng ngoạn mục.

Bản mệnh rất vượng vận quý nhân, hợp nhất với người cùng mệnh nhưng lớn tuổi hơn. Tiền tài sẽ tự động tìm đến với họ, gõ cửa nhà con giáp này liên tục từ đầu tháng tới cuối tháng. Tuổi Mão vốn là những người nhanh nhẹn, khéo léo lại chăm chỉ, nỗ lực nên việc nhận thành quả cũng sẽ nhanh đến thôi.

Từ 12h trưa mai (18/4/2023): TOP 3 con giáp tiền bạc phủ kín lối, lộc lá bay đầy nhà, sao tốt chiếu vận mệnh, Thần Tài rót lộc về túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý có tính hướng ngoại mạnh mẽ, dễ gây được nhiều thiện cảm ban đầu. Tuy vậy, trên phương diện kinh tế, lợi ích, tuổi Tý có lúc rất quyết liệt, không để ý đến nhân tình thế thái xung quanh, vì vậy không được lòng người khác, thiếu năng lực chỉ huy, gặp chuyện khó khăn ít người giúp.

Từ 12h trưa mai (18/4/2023) , người tuổi Tý gặp được vận thế rất tốt, tài vận cũng rất thăng hoa. Trên phương diện tài chính có nhiều khởi sắc, thu được các món lợi không nhỏ. Trên phương diện sự nghiệp nhận được nhiều cơ hội để thể hiện bản thân, dễ được cấp trên chú ý, cân nhắc, dẫn đến nhiều thuận lợi sau này.

Từ 12h trưa mai (18/4/2023): TOP 3 con giáp tiền bạc phủ kín lối, lộc lá bay đầy nhà, sao tốt chiếu vận mệnh, Thần Tài rót lộc về túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Kể từ 12h trưa mai (18/4/2023) , tuổi Thân sẽ may mắn tột đỉnh, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Thậm chí, con giáp này còn có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ, giàu sang bất chấp.

Nhờ được thần tài nâng đỡ, quý nhân hỗ trợ nên tuổi Thân muốn gì được nấy, của nả cứ lũ lượt ập vào nhà. Tiền tài dư dả, sung sướng như tiên chính là phúc phần trời ban cho Thân. Con giáp có thể kiếm được tiền trong thời gian này bằng cả tuần làm lụng vất vả.

Từ 12h trưa mai (18/4/2023): TOP 3 con giáp tiền bạc phủ kín lối, lộc lá bay đầy nhà, sao tốt chiếu vận mệnh, Thần Tài rót lộc về túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ nay đến giữa năm 2023, những con giáp chớp mắt là có tiền, sự nghiệp được nước đẩy thuyền lên, may thêm túi đựng vàng

Từ nay đến giữa năm 2023, những con giáp chớp mắt là có tiền, sự nghiệp được nước đẩy thuyền lên, may thêm túi đựng vàng

Những con giáp dưới đây chuẩn bị may túi đựng tiền và vàng đổ về, được ơn trên soi sáng nên sự nghiệp hanh thông, đường tài lộc cũng rộng mở từ nay đến giữa năm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi trưa mai tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi ngày 18/4/2023 con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 27 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Con khóc ngằn ngặt lúc 1 giờ sáng, nhờ vậy tôi phát hiện chuyện động trời của chồng

Con khóc ngằn ngặt lúc 1 giờ sáng, nhờ vậy tôi phát hiện chuyện động trời của chồng

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui