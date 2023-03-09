Từ 12h ngày 9/3, Thần Hoàng về cho phước lộc, 3 tuổi hứng may mắn lớn, kinh doanh thêm phát tài, lợi nhuận tăng 'chóng mặt'

Tâm linh - Tử vi 09/03/2023 10:20

Tử vi dự đoán từ 12h trưa ngày 9/3 này, 3 con giáp sau dễ dàng phát tài như ý, làm ăn thêm phần phát triển.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có năng lực làm việc đặc biệt mạnh mẽ. Họ dám chiến đấu, dám đấu tranh và không sợ gian khổ hay thất bại. Sự ngoan cường giúp họ có động lực làm việc. Nhưng đôi khi những chú ngựa cũng hơi bốc đồng và mù quáng.

Từ 12h ngày 9/3, Thần Hoàng về cho phước lộc, 3 tuổi hứng may mắn lớn, kinh doanh thêm phát tài, lợi nhuận tăng 'chóng mặt' - Ảnh 1

Sự thông minh, linh hoạt và khả năng sửa lỗi mạnh mẽ giúp Ngọ dễ dàng đạt được kết quả tốt. Dù làm bất cứ việc gì họ cũng gặt hái được nhiều may mắn trong sự nghiệp. Nếu là nhân viên thì được lãnh đạo coi trọng, dễ thăng quan tiến chức. Bên cạnh đó, họ cũng có được tình yêu trọn vẹn. Càng về hậu vạn cuộc sống càng giàu sang, hạnh phúc.

Tuổi Mùi

Từ 12h trưa ngày 9/3 này, vận may của Mùi sẽ vô cùng tăng vọt, ăn nên làm ra, thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt, với những người làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt, quý nhân dắt tay nên các thương vụ lớn đều xuôi chèo mát máy. Với những người tuổi Mùi còn làm công ăn lương thì có nhiều may mắn, tinh thần thoải mái, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Từ 12h ngày 9/3, Thần Hoàng về cho phước lộc, 3 tuổi hứng may mắn lớn, kinh doanh thêm phát tài, lợi nhuận tăng 'chóng mặt' - Ảnh 2

Đây chính là thời điểm tuổi Mùi bản mệnh lấy được lòng tin từ cấp trên và nể trọng từ đồng nghiệp. Nếu tuổi Mùi biết tập trung đầu từ làm ăn vào thời điểm này thì chắc chắn sẽ có một năm viên mãn, thành công.

Tuổi Thân

Con giáp tuổi Thân có tấm lòng ấm áp. Nếu gặp ai đó khó khăn họ sẽ cố gắng hết sức mình để giúp đỡ. Ông Trời rất công bằng, sự tốt bụng của Thân giúp con giáp này nhận về nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Có thể nói chính Thân tự tạo phúc phần cho mình. Cuộc sống của họ vì vậy ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Đặc biệt, người tuổi Thân có tầm nhìn xa và có thể đưa ra những quyết định chính xác.

Từ 12h ngày 9/3, Thần Hoàng về cho phước lộc, 3 tuổi hứng may mắn lớn, kinh doanh thêm phát tài, lợi nhuận tăng 'chóng mặt' - Ảnh 3

Vì vậy, họ dễ tạo ra sự khác biệt trong sự nghiệp và đạt được danh vọng, tài lộc. Nhờ có sự nghiệp tốt nên của cải với Thân không thiếu.

Tuy nhiên, do tích lũy được khối tài sản lớn, tuổi Thân cũng dễ trở thành mục tiêu ghen ghét của những kẻ tiểu nhân, nên họ cần hết sức thận trọng, tránh rơi vào những rắc rối, mất tiền lại mệt người.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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