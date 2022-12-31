Từ 12h ngày 31/12 tài lộc song toàn, 3 con giáp may mắn bùng nổ, trăm sự cát lành, làm ăn tấn tới, giàu sang ngút ngàn

Tâm linh - Tử vi 31/12/2022 09:30

Tử vi dự báo từ 12h trưa ngày 31/12 này, 3 con giáp sau ăn lộc Thánh, giàu có đổi đời nên làm ăn cũng phát triển nhanh hơn dự tính.

Tuổi Mão

Chúc mừng tuổi Mão từ 12h trưa ngày 31/12 vô cùng thuận lợi, phát triển rực rỡ trên phương diện công việc, thi cử, đặc biệt với những ai thi cử trong ngày này lại càng dễ đạt được kết quả như ý muốn nhờ được sự trợ giúp tận tình từ phía Tam Hợp. 

Từ 12h ngày 31/12 tài lộc song toàn, 3 con giáp may mắn bùng nổ, trăm sự cát lành, làm ăn tấn tới, giàu sang ngút ngàn - Ảnh 1

Với những người đang kinh doanh buôn bán sẽ có một ngày buôn may bán đắt, mọi mặt hàng tưởng như tồn kho khó bán thì trong ngày này bạn hoàn toàn "giải phóng" sạch sẽ. Cộng thêm tài ăn nói khéo léo, giỏi tổ chức cạnh tranh mà được khách hàng hết mực tin yêu. 

Nguyên nhân chính do sự nắm bắt đầu tư, không vì gặp may mà ngạo nghễ, chủ quan ngược lại càng đứng trên đỉnh cao của sự phát triển thì Mão lại càng tỉ mỉ, chăm chút hơn bao giờ hết. 

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu bẩm sinh đã có mệnh cách tụ tài, nhưng khi vận thế đi xuống thì tài vận của con giáp này cũng không tốt, thu nhập cũng giảm sụt.

Từ 12h ngày 31/12 tài lộc song toàn, 3 con giáp may mắn bùng nổ, trăm sự cát lành, làm ăn tấn tới, giàu sang ngút ngàn - Ảnh 2

Từ 12h trưa ngày 31/12, do liên tiếp có cát tinh nhập mệnh, nên mọi việc trong cuộc sống đặc biệt là tài vân vô cùng khơi sắc. Người tuổi Dậu có thể nhẹ nhàng, dễ dàng kiếm được những khoản tiền kếch xù nên nhanh chóng tậu xe mua nhà.

Tuổi Sửu

Nổi tiếng là những người chăm chỉ và năng nổ trong công việc, sẽ không có gì khó hiểu nếu người tuổi Sửu có một cuộc sống sung túc, sự nghiệp phát triển. Trong công việc, con giáp này luôn thể hiện mình là người hết lòng với công việc và luôn kiên định với tất cả những quyết định của bản thân. Có lẽ vì thế mà tuổi Sửu thường nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên và đồng nghiệp.

Từ 12h ngày 31/12 tài lộc song toàn, 3 con giáp may mắn bùng nổ, trăm sự cát lành, làm ăn tấn tới, giàu sang ngút ngàn - Ảnh 3

Từ 12h trưa ngày 31/12, con giáp này sẽ tràn ngập năng lượng, họ không chỉ hoàn thành tốt công việc được giao mà còn tích cực giúp đỡ người khác. Với vận may trời ban, tuổi Sửu sẽ có một cuộc sống khá thoải mái. Họ sẽ có sự nghiệp, tiền bạc lên cao như diều gặp gió và vận đào hoa bất ngờ.

 

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tử vi hôm nay 12 con giáp 3 con giáp tử vi ngày mai tử vi ngày 31/12 của 12 con giáp tử vi ngày 31/12/2022

TIN MỚI NHẤT

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 15 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 3 giờ 15 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 3 giờ 45 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 4 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 4 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia