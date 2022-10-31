Từ 12h ngày 31/10/2022: Phụng Hoàng về chiếu mệnh, 3 con giáp phất lên như vũ bão, kinh doanh đại phát địa tài, tiền vào túi ầm ầm, qua trái hốt bạc, qua phải thu vàng

Tâm linh - Tử vi 31/10/2022 07:25

Tử vi tiên tri dự báo những con giáp này sẽ nhận vô vàn niềm vui và may mắn từ 12h trưa 31/10 này. Công việc làm ăn đang trên đà phát triển lại thêm vượng khí giúp bùng nổ vận may, càng dễ kiếm tiền.

Tuổi Mão

Từ 12h ngày 31/10/2022: Phụng Hoàng về chiếu mệnh, 3 con giáp phất lên như vũ bão, kinh doanh đại phát địa tài, tiền vào túi ầm ầm, qua trái hốt bạc, qua phải thu vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ 12h trưa 31/10 được xem là thời khắc thăng hoa, vui mừng liên quan tới chuyện tình cảm. Những bạn nữ tuổi Mão biết chăm chút, hết lòng tận tuỵ hy sinh vì chồng con sẽ là một liều thuốc đặc biệt tác động tới những người đàn ông có ý thức về gia đình.

Thiên Ấn giúp cho ý tưởng của tuổi Mão được bay cao, bay xa, thế nhưng có dấu hiệu của sự mơ mộng, vì thế hôm nay không nên ra quyết định liên quan tới tiền. Bạn đang có thái độ không đúng mực cho những gì liên quan tới tài chính.

Tuổi Ngọ 

 

Với tuổi Ngọ vận trình mở ra nhiều điểm sáng đáng ngưỡng mộ nhất là về phương diện tài lộc, con giáp này đón nhận may mắn về tiền bạc, kinh doanh buôn bán có lời lãi. 

Từ 12h ngày 31/10/2022: Phụng Hoàng về chiếu mệnh, 3 con giáp phất lên như vũ bão, kinh doanh đại phát địa tài, tiền vào túi ầm ầm, qua trái hốt bạc, qua phải thu vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với những người làm công ăn lương có công việc nhàn nhã, không chịu áp lực nhiều nhưng vẫn thu về được khoản tiền như mong muốn. Cũng nhờ vào thái độ làm việc nghiêm túc nên nhận được cơn mưa lời ca tụng, khen ngợi đến từ cấp trên và đồng nghiệp. 

Các kế hoạch được lên từ trước đó cũng diễn ra thuận lợi, đúng quy trình. Con đường bạn chọn lựa và đang đi rất đúng, cố gắng hết sức mình nhất định bạn sẽ còn vươn cao hơn thế. 

Phương diện tình cảm tốt đẹp, hai bạn có khoảng thời gian cuối tuần êm đềm, hạnh phúc. Gặp lại nhau sau một khoảng thời gian dài cách xa nên hãy dành trọn vẹn ngày này cho nhau nhé!

Tuổi Tý

Từ 12h ngày 31/10/2022: Phụng Hoàng về chiếu mệnh, 3 con giáp phất lên như vũ bão, kinh doanh đại phát địa tài, tiền vào túi ầm ầm, qua trái hốt bạc, qua phải thu vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ 12h trưa 31/10, con giáp may mắn này sẽ đạt được những thành tựu đáng kể, thu nhập tăng lên đều đặn. Với sự thông minh, lanh lợi lại thêm sự cẩn trọng và được Thần tài trợ giúp nên chuyện công việc của họ không có gì phải lo lắng. Nếu bạn muốn chuyển việc thì đây cũng là thời điểm rất thuận lợi, khả năng thành công rất cao. Đặc biệt, những người làm về kinh doanh được cho là sẽ phát tài nhanh chóng.

Về chuyện tình cảm, những người thuộc con giáp này có cuộc sống hôn nhân vốn đã hạnh phúc lại càng viên mãn hơn. Đối với những ai còn độc thân, bạn cũng sớm yên bề gia thất khi có đủ năng lực lo yên ấm cho người bạn đời.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ 20h tối 29/10/2022: Thần Tài phù trợ, 3 con giáp trúng xổ số độc đắc bạc tỷ, tay ôm bạc, tay hái vàng, đổi đời giàu sang, một bước lên thành tỷ phú

Từ 20h tối 29/10/2022: Thần Tài phù trợ, 3 con giáp trúng xổ số độc đắc bạc tỷ, tay ôm bạc, tay hái vàng, đổi đời giàu sang, một bước lên thành tỷ phú

Tử vi tiên tri cho thấy bản mệnh của 3 con giáp này từ 20h tối 29/10 ngập tràn may mắn, cơ hội trúng lớn đang đón chờ.

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