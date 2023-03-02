Từ 12h ngày 2/3, Bồ Tát trợ mệnh, Thần Phật đỡ bước, 3 tuổi làm ăn phát tài, tiền vô dồn dập, vàng thỏi chất đầy nhà, vận may đỏ hừng hực

Người tuổi Mão vẫn được biết đến là người bản lĩnh, mạnh mẽ và quyết đoán. Chính vì vậy mà cho dù có đi làm thuê hay là chủ thì Mão cũng sớm khẳng định vị thế của mình ở chốn thương trường. Người tuổi Mão càng chí thú làm ăn, nỗ lực không ngừng thì càng lắm tiền nhiều của, hưởng sung sướng an nhàn.

Theo tử vi , từ 12h trưa ngày 2/3 này, Mão là một trong số những con giáp may mắn. Bản mệnh có thể nói là một bước đổi đời, được thần Tài chấm sổ đỏ, quý nhân theo chân. Người tuổi Mão nằm trên đống vàng, cứ thế mà phát tài.

Tuổi Dần

Tuổi Dần sẽ có vận may tốt hơn từ 12h trưa ngày 2/3 này. Thu nhập tài chính của bạn sẽ tăng lên và tình cảm của bạn cũng được cải thiện.

Bạn sẽ có tâm trạng vui vẻ trong tháng này và bạn nên thường xuyên cùng bạn bè đi mua sắm hoặc đi chơi.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khi người thân hỏi vay tiền hoặc nhờ bạn đứng ra bảo lãnh trong tháng này, bạn phải khéo léo từ chối, nếu không sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vốn có tài và thông minh, học gì cũng nhanh, tuổi trẻ rất nhiệt huyết nên gặp được nhiều thành công nhưng cũng đối mặt với không ít thất bại.

Trong cuộc sống, tuổi Ngọ vì học được nhiều bài học mà ngày càng thấu tình đạt lý, họ biết vận dụng ưu điểm của bản thân để phát huy đúng chỗ đúng lúc, nhờ vậy mà thành công viên mãn. Người tuổi Ngọ cần phải trải qua giai đoạn xuống dốc về tài lộc thì vận khí mới hanh thông.

Từ 12h trưa ngày 2/3 này, tuổi Ngọ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống trong năm nay có nhiều khởi sắc đáng mong chờ, đặc biệt là tài vận, cuối năm mua nhà mua xe trong tầm tay.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.