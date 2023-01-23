Từ 1/1 đến 10/1 âm lịch, 3 tuổi hoan hỷ đón lộc, tiền tài như ý, làm 1 hưởng 10, giàu sang nhân đôi

Tâm linh - Tử vi 23/01/2023 17:35

Tử vi dự đoán từ 1/1 đến 10/1 âm lịch, 3 con giáp này vận may đưa lối nên làm ăn buôn bán vô cùng thuận lợi.

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp sinh ra đã có mệnh phú quý, dù không giàu có, sung sướng từ trong trứng nước thì cũng gặp mọi điều may mắn trong cuộc sống. Càng sống chân thành, chăm chỉ Thìn càng có phúc phần đầy người, làm ăn thuận lợi.

Từ 1/1 đến 10/1 âm lịch, 3 tuổi hoan hỷ đón lộc, tiền tài như ý, làm 1 hưởng 10, giàu sang nhân đôi - Ảnh 1

Từ 1/1 đến 10/1 âm lịch, nhờ trời cao chiếu cố Thìn sẽ như chuột sa chĩnh gạo, có trong tay món tiền cực lớn. Thìn hãy tận dụng triệt để thời cơ này để ôm hết tài lộc trong thiên hạ vào nhà,  nằm trên đống vàng mà hưởng an nhàn.

Tuổi Thân

Tuổi Thân là người "chịu chơi", biết đầu tư tiền đúng lúc, biết chi tiêu cũng rất biết cách lợi dụng đồng tiền của chính mình. Bạn đầu tư tiền cho các mối quan hệ tốt của mình nên được bạn bè hết sức quý mến. Cũng chính vì điều này mà bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền nhất là người làm công việc kinh doanh đó.

Từ 1/1 đến 10/1 âm lịch, 3 tuổi hoan hỷ đón lộc, tiền tài như ý, làm 1 hưởng 10, giàu sang nhân đôi - Ảnh 2

Tuổi Thân luôn biết tính toán thiệt hơn nên họ cho rằng việc mang tiền đầu tư sẽ thu lại lợi nhuận, đối với các mối quan hệ cũng vậy. Thoáng đãng, vui vẻ, thoải mái không bo bo thì người khác cũng sẽ cởi mở với mình, sẽ yêu, sẽ quý. 

 

Tuổi Sửu

Tuần cận Tết là giai đoạn nước rút nên người tuổi Sửu sẽ phải khá bận rộn, nhưng nhờ tinh thần làm việc hăng say và nhiệt tình mà bạn được lãnh đạo và đồng nghiệp đánh giá rất cao.

Từ 1/1 đến 10/1 âm lịch, người làm công ăn lương không những có tiền lương, tiền thưởng Tết mà còn có cả tiền thưởng nóng, giúp túi tiền trở nên rủng rỉnh.

Từ 1/1 đến 10/1 âm lịch, 3 tuổi hoan hỷ đón lộc, tiền tài như ý, làm 1 hưởng 10, giàu sang nhân đôi - Ảnh 3

Là người làm đầu tư, kinh doanh hoặc làm các công việc tự do, bạn cũng nhận được khoản tiền từ những mối làm ăn hoặc hợp tác từ trước đó. Công lao của bạn bỏ ra được trả giá xứng đáng, bạn ngày càng khẳng định được vị thế của mình trên thị trường.

Khi có một khoản tiền dư dả trong tay, bạn không cần phải quá lo lắng cho việc chi tiêu, sắm sửa những ngày Tết. Ngược lại, bạn có thể rộng tay một chút, coi như tự thưởng bản thân vì đã chăm chỉ suốt một năm qua.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Vào 3 mồng ngày Tết, 3 con giáp này gặp nhiều may mắn khởi sắc báo hiệu cho một năm mới bình an phát tài.

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