Từ 10h30 hôm nay (18/11 âm lịch): 3 con giáp tài vận thăng hạng, tiền phất lên vù vù, ôm hết của cải thiên hạ, giàu sang sung sướng

Tâm linh - Tử vi 11/12/2022 04:40

Từ 10h30 ngày 18/11 âm lịch, những con giáp sau đây vận trình lên hương, may mắn dồn dập.

Tuổi Thân

Từ 10h30 ngày 18/11 âm lịch trở đi, người tuổi Thân vận trình lên hương, may mắn dồn dập. Sau bao vất vả, con giáp có cú lộn ngược dòng ngoạn mục, từng bước chạm vào đỉnh cao danh vọng, công danh vẻ vang.

Tuổi Thân có cơ hội chứng minh năng lực của bản thân, được cấp trên và đồng nghiệp ngưỡng mộ. Từ thời gian này, bản mệnh càng chăm chỉ thì công việc, tài lộc càng tăng tiến, cuộc sống viên mãn hơn rất nhiều.

Từ 10h30 hôm nay (18/11 âm lịch): 3 con giáp tài vận thăng hạng, tiền phất lên vù vù, ôm hết của cải thiên hạ, giàu sang sung sướng - Ảnh 1
Từ 10h30 ngày 18/11 âm lịch trở đi, người tuổi Thân vận trình lên hương, may mắn dồn dập - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu được Cát tinh phù trợ nên gặp nhiều may mắn, có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp từ 10h30 ngày 18/11 âm lịch. Nếu làm kinh doanh, sự nhạy bén mệnh giúp túi tiền của con giáp này ngày càng rủng rỉnh hơn.

Người tuổi Sửu độc lập, tự tin nên từng bước chinh phục khách hàng, mang về lợi nhuận khổng lồ. Còn nếu là người làm công ăn lương, Sửu được cấp trên tin tưởng, thuận lợi thăng quan tiến chức. Đường tình duyên rực rỡ, người tuổi Sửu độc thân có thể tìm được nửa kia của đời mình.

Từ 10h30 hôm nay (18/11 âm lịch): 3 con giáp tài vận thăng hạng, tiền phất lên vù vù, ôm hết của cải thiên hạ, giàu sang sung sướng - Ảnh 2
Người tuổi Sửu được Cát tinh phù trợ nên gặp nhiều may mắn, có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp từ 10h30 ngày 18/11 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất chính là con giáp may mắn từ 10h30 ngày 18/11 âm lịch trở đi. Nếu là người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, con giáp có được nhiều cơ hội lớn giúp mở rộng công việc làm ăn, khai trương chi nhánh, thu về lợi nhuận khổng lồ.

Nếu là người làm công ăn lương, Tuất được cấp trên tín nhiệm mà giao cho đảm nhận những vị trí quan trọng, lương thưởng nhân lên gấp 3,4 lần. Gia đạo của tuổi Tuất không có nhiều biến động. Các thành viên trong gia đình đều khắn khít và hòa thuận khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Từ 10h30 hôm nay (18/11 âm lịch): 3 con giáp tài vận thăng hạng, tiền phất lên vù vù, ôm hết của cải thiên hạ, giàu sang sung sướng - Ảnh 3
Người tuổi Tuất chính là con giáp may mắn từ 10h30 ngày 18/11 âm lịch trở đi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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