Từ 10h sáng ngày 1/10 âm lịch: 3 con giáp xoay chuyển tình thế, một bước đổi đời, giàu sang vô đối

Tâm linh - Tử vi 28/10/2023 11:04

Làm chơi hưởng thật, của nả chất đống, càng về cuối tháng 10 âm lịch những con giáp may mắn này càng đắc tài đắc lộc, sung túc đủ đầy.

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp sinh ra đã may mắn hơn người, cuộc đời như được trải hoa hồng. Làm gì cũng hanh thông suôn sẻ, công việc thuận lợi, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió nên trước ngưỡng 35 con giáp giàu có này đã sở hữu cơ ngơi đáng ngưỡng mộ, nắm tiền tỷ trong tay.

Sách tử vi năm 20233 có nói, tháng 10 âm lịch chính là thời hoàng kim Thìn. Chẳng những ăn nên làm ra, lợi nhuận tăng vọt con giáp may mắn này còn vượt qua mọi khốn khó để chiến thắng nghịch cảnh, tự làm đại gia chỉ sau một đêm. 

Từ 10h sáng ngày 1/10 âm lịch: 3 con giáp xoay chuyển tình thế, một bước đổi đời, giàu sang vô đối - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhanh nhẹn, bản lĩnh và có gan làm giàu nên dù ham chơi là thế nhưng một khi đã tập trung làm việc ai cũng kiêng nể người tuổi Ngọ. Đặc biệt, Ngọ có năng khiếu lãnh đạo, cực giỏi dùng người nên công việc trơn tru như ý, càng nỗ lực càng gặt hái thành công.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, bước sang tháng 10 âm lịch Ngọ sẽ liên tục gặp may. Bước chân ra cửa tiền rơi trúng đầu, về nhà có người mình thường yêu đợi sẵn nên cuộc sống ấm êm viên mãn, ai cũng phải hờn. 

Từ 10h sáng ngày 1/10 âm lịch: 3 con giáp xoay chuyển tình thế, một bước đổi đời, giàu sang vô đối - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Là con giáp trách nhiệm, dám dấn thân và không bao giờ dùng mưu hèn kế bẩn để hãm hại bất cứ ai. Nhờ sống ngay thẳng, đàng hoàng và chân thành nên Tuất được rất nhiều người quý mến, thương yêu, tạo điều kiện hỗ trợ trong công việc.

Hãy cứ là chính mình, hãy cứ phấn đấu miệt mài cho đam mê thì những tháng cuối năm 20233 của Tuất sẽ ngập trong nhung lụa, muốn nghèo cũng khó.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tháng 11 hoan hỷ, tháng 12 phát tài, 3 con giáp may mắn ngút trời, năm 2024 song hỷ lâm môn, tình tiền viên mãn

Tháng 11 hoan hỷ, tháng 12 phát tài, 3 con giáp may mắn ngút trời, năm 2024 song hỷ lâm môn, tình tiền viên mãn

Từ tháng 11/2023 trở đi những con giáp may mắn này sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu sụ khiến ai cũng hờn.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tử vi tử vi vui

TIN MỚI NHẤT

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 2 giờ 21 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 3 giờ 20 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Sao quốc tế 4 giờ 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 15 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn