Từ 10h ngày 4/11/2022: Thời hoàng kim tới, 3 con giáp vận tài đỏ rực, may mắn bùng nổ, tình - tiền viên mãn, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 04/11/2022 07:25

Tử vi cho thấy từ 10h ngày 4/11, những con giáp này đón nhận lộc lá bao la, sự nghiệp làm ăn cũng tăng trưởng mạnh mẽ.

Tuổi Ngọ

Tử vi từ 10h ngày 4/11 cục diện Tam Hội xuất hiện cho thấy công việc của người tuổi Ngọ đang tiến triển rất thuận lợi, lên như diều gặp gió. Thậm chí có những hạng mục bỏ ra công sức trước đây tưởng như đổ xuống sông xuống bể thì cuối cùng cũng đã có thu hoạch, vì thế đừng bao giờ từ bỏ chỉ vì bạn không nhìn thấy tương lai.

Từ 10h ngày 4/11/2022: Thời hoàng kim tới, 3 con giáp vận tài đỏ rực, may mắn bùng nổ, tình - tiền viên mãn, công danh thăng tiến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người cho rằng những điều kiện thuận lợi hiện nay là do bạn may mắn có được, tuy nhiên thực tế thì bạn đã phải nỗ lực rất nhiều, chẳng ai biết ngoại trừ bản thân bạn hiểu những gì mình đã trải qua. Không cần thiết phải phân trần với người khác, hãy cứ làm tốt việc của mình là được.

Công việc bận rộn cũng khiến cho con giáp này không có đủ thời gian để nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe của bản thân mình. Hôm nay còn là ngày Hỏa khí vượng, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe. Sức khỏe là điều đáng quý, đừng vì công việc mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài.

Tuổi Mùi

Dù bây giờ bạn đang trong hoàn cảnh thế nào thì  từ 10h ngày 4/11, tử vi phương Đông cho thấy bạn sẽ đạt được vận trình ổn định, thậm chí càng ngày càng tăng tiến, nhất là về đường tài lộc.

Từ 10h ngày 4/11/2022: Thời hoàng kim tới, 3 con giáp vận tài đỏ rực, may mắn bùng nổ, tình - tiền viên mãn, công danh thăng tiến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này có sức chiến đấu vô cùng kiên cường, dù trong hoàn cảnh tệ hại thì bạn vẫn tìm được cách để thích nghi với hoàn cảnh và tìm được hướng đi mới cho mình, giữa cái khó ló cái khôn.

Những chú Dê thường không mấy khi khoa trương, khoe mẽ, thậm chí bạn dường như có “thuật ẩn mình”, khiến cho người khác chẳng mấy khi chú ý đến sự hiện diện của bạn.

Có thể đôi khi điều đó khiến cho con giáp này cảm thấy cô đơn, lạc lõng nhưng phần lớn thời gian bạn tận hưởng sự yên tĩnh mà không phải ai cũng có được này.

Tuổi Sửu

Theo dõi tử vi hàng ngày, tuổi Sửu có được sự quyết đoán và dứt khoát khi đứng trước các lựa chọn quan trọng từ 10h ngày 4/11. Nhờ Tỷ Kiên soi chiếu, bạn có thể đi trước người khác, trở thành nhân vật nổi bật và giành nhiều lợi thế về phía mình.

Từ 10h ngày 4/11/2022: Thời hoàng kim tới, 3 con giáp vận tài đỏ rực, may mắn bùng nổ, tình - tiền viên mãn, công danh thăng tiến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dù năng lực của bạn đã được khẳng định nhưng không phải việc gì con giáp này làm cũng đúng nên đừng khoe mẽ quá về khả năng của bản thân. Sự thật là ngoài kia còn có rất nhiều người tài giỏi, thậm chí hơn bản mệnh rất nhiều, vì vậy hãy luôn giữ tâm thế cầu thị, học hỏi thế giới xung quanh mình sẽ tốt hơn cho tương lai của bạn.

Chuyện tình cảm của tuổi Sửu cũng khá thuận lợi nhờ Thổ sinh Kim. Những áp lực trong cuộc sống và công việc của con giáp này dường như chẳng còn là gánh nặng với bạn mỗi khi bạn ở bên cạnh người ấy. Đối phương là nguồn an ủi và động viên lớn lao với bạn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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