Từ 10h mùng 4/10 âm lịch là thời kỳ hoàng kim của 3 con giáp, Thần Tài ban của cải, ôm cả rương vàng, tiền chất cao như núi

Từ 10h mùng 4/10 âm lịch, tuổi Ngọ thu hút được rất nhiều vận may trong công việc và tiền bạc. Những cơ hội làm giàu cũng sẽ gõ cửa nhà bạn, nếu biết nắm bắt nhanh chóng thì từ thời điểm này đến cuối năm bạn sẽ không còn phải lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tam Hợp cho thấy, từ 10h mùng 4/10 âm lịch sẽ là cơ hội tuyệt vời để Tuất kết nối với những người bạn ở xa. Thiên Tài cho thấy, tuổi Tuất có thể được đưa tới cơ hội kiếm tiền nên bạn nhớ cân nhắc thêm. Nếu muốn làm thêm việc phụ gì để có tiền thì bạn cũng phải sắp xếp thật tốt để hoàn thành tốt công việc hiện tại đã nhé.

Họ cũng gặp được quý nhân giúp đỡ, có thể nói rất may mắn. Vận may của những người tuổi Tuất sẽ ập đến, làm ăn phát đạt, tình duyên vượng phát, phúc báo lớn. Không chỉ vậy, con giáp tuổi Tuất còn gặp nhiều may mắn khi tài lộc như cầu vồng, dễ dàng kiếm được rất nhiều tiền.