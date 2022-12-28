Từ 10h - 12h ngày 29/12, những con giáp hưởng hết vận may thiên hạ, trúng số độc đắc phát tài

Tâm linh - Tử vi 28/12/2022 21:37

Từ 10h -12h ngày 29/12, đây chính là 3 con giáp gặt hái được nhiều thành công, sự nghiệp thuận lợi, tiền bạc dồi dào.

Tuổi Sửu

Khoảng thời gian trước đó có thể khiến tuổi Sửu cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì rất nhiều sự xui xẻo, khó khăn trong cuộc sống thì kể từ thời gian này trở đi, bạn có thể chúc mừng họ vì đây chínhSửu là con giáp sẽ gặp nhiều may mắn trong thời gian tới.

Về mặt tài chính, nhờ được cát tinh giúp đỡ mà tuổi Sửu dễ dàng kiếm được tiền hơn hẳn. Ngoài lương cố định hàng tháng, con giáp này có thể nhận được không ít những khoản tiền thưởng để làm “dày thêm” ví tiền của mình.

 

Trong công việc, con giáp này nhanh chóng hoàn thành các mục tiêu đề ra và nhận được đánh giá cao của cấp trên. Công việc kinh doanh suôn sẻ giúp họ có thêm một khoản lợi nhuận lớn từ các đơn bán hàng buôn và lẻ của mình. 

Từ 10h - 12h ngày 29/12, những con giáp hưởng hết vận may thiên hạ, trúng số độc đắc phát tài - Ảnh 1
Về mặt tài chính, nhờ được cát tinh giúp đỡ mà tuổi Sửu dễ dàng kiếm được tiền hơn hẳn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Nhờ được sự yêu mến của cấp trên, đồng nghiệp nên mỗi lần gặp khó khăn, tuổi Mùi thường được giúp đỡ khá nhiệt tình. Nếu đứng trong vai trò một người lãnh đạo, con giáp này cũng rất biết cách dẫn dắt mọi người đi theo đúng hướng và nhiệt tình chỉ dẫn, vì thế luôn được những cộng sự tin tưởng, nể phục.

Khoảng thời gian này, tài chính của người tuổi Mùi sẽ tăng nhanh chóng mặt. So với mục tiêu ban đầu đề ra, kế hoạch của họ không chỉ hoàn thành trước thời gian và còn vượt xa. Vì thế mà dù là công việc chính hay công việc làm thêm thì con giáp này cũng đều thu về một khoản tiền kha khá.

Mặc dù kiếm được không ít tiền, thế nhưng tuổi Mùi cần lập cho bản thân một kế hoạch chi tiêu cụ thể và hợp lý để tránh “sa đà” vào những món đồ đắt đỏ. 

Từ 10h - 12h ngày 29/12, những con giáp hưởng hết vận may thiên hạ, trúng số độc đắc phát tài - Ảnh 2
Khoảng thời gian này, tài chính của người tuổi Mùi sẽ tăng nhanh chóng mặt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nhờ được Chính Tài nâng đỡ mà người tuổi Tỵ làm gì cũng thuận lợi. Họ không chỉ được quý nhân nâng đỡ, che chở khi gặp khó khăn mà còn có thêm nhiều cơ hội đầu tư “béo bở”. Trong công việc, con giáp này không cần gặp phải bất kỳ khó khăn nào. Công việc hanh thông cũng giúp tuổi Tỵ có thêm thời gian và sự thoải mái để bắt tay vào các dự án mới.

Khoảng thời gian này, tuổi Tỵ có thể hoàn toàn yên tâm về một cuộc sống ấm no, sung túc. Những khoản tiền đạt được từ nhiều công việc khác nhau trong thời gian vừa qua sẽ giúp họ có khả năng mua sắm cho bản thân và gia đình các món đồ điện tử, nội thất có giá trị. So với những tuổi khác thì tuổi Tỵ không cần chi tiêu quá tiết kiệm vì ví tiền của họ lúc nào cũng “căng phồng” mà chẳng cần làm việc quá vất vả.

Từ 10h - 12h ngày 29/12, những con giáp hưởng hết vận may thiên hạ, trúng số độc đắc phát tài - Ảnh 3
Nhờ được Chính Tài nâng đỡ mà người tuổi Tỵ làm gì cũng thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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