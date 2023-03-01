Từ 10/2 đến 15/2 âm lịch vận may cực vượng: 3 con giáp làm ăn phát tài, tiền đổ ầm ầm vào túi, tiêu sài thả ga chẳng thấy hết

Tử vi nói rằng từ 10/2 đến 15/2 âm lịch, tuổi Mùi được Chính Ấn nâng đỡ, thu nhập ổn định, các nguồn thu từ chính đến phụ đều có dấu hiệu tốt. Thậm chí bản mệnh còn có thể nhận thêm tiền thưởng từ sự cố gắng trong suốt thời gian qua.

Ở thời điểm này, tài lộc của tuổi Mùi tương đối ổn định. Bản mệnh có thể thoải mái chi tiêu cho các dự định ấp ủ bấy lâu nay. Tiền bạc rủng rỉnh giúp tuổi Mùi tự tin, giữ phong độ. Bản mệnh dám nghĩ dám làm lại có ý chí kiên cường, quyết đoán nên có thể thực hiện được các mục tiêu lớn.

Công việc của tuổi Mùi trên đà tiến triển tốt. Con giáp này có tinh thần trách nhiệm, làm gì cũng đặt cái tâm vào đó, cống hiến hết mình. Tất cả những điều này đều được cấp trên ghi nhận, bản mệnh có thể nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, Tý cũng là một trong những con giáp phát tài từ 10/2 đến 15/2 âm lịch, càng không có gì bất ngờ khi đường tài lộc của Tý ngày càng rộng mở, lý tưởng hơn cả với người làm kinh doanh.

Đặc biệt, có điềm báo cho thấy bạn nhận về tay nguồn thu nhập bất ngờ. Cũng có khá nhiều cơ hội bất ngờ đến với con giáp này giúp bạn đẩy nhanh tiến độ công việc, lựa chọn phương án tốt nhất cải thiện hiệu quả.

Đây cũng là thời điểm tuyệt vời giúp bạn tập trung xúc tiến các mối quan hệ đối tác bởi nó sẽ giúp bạn khai sáng đường tài lộc của mình trong cả năm nay.

Cũng đừng quên chăm sóc những mối quan hệ lâu năm, đó là đối tác có sẵn sự tin cậy khi hợp tác cũng suôn sẻ hơn.

Tuổi Sửu

Từ 10/2 đến 15/2 âm lịch, vận trình người tuổi Sửu xảy ra nhiều biến động. Điều này có thể khiến cho bản mệnh trở nên mất tinh thần. Tuy nhiên đúng ngày rằm tháng 2 cả tài vận lẫn phúc khí của người tuổi Sửu đều tiến triển theo chiều hướng tốt.

Người tuổi Sửu sẽ cảm thấy sảng khoái và tự tin hơn khi một loạt tin vui lần lượt gõ cửa. Bản mệnh càng mong mỏi và khao khát điều gì thì khả năng biến điều đó thành sự thực càng cao. Vì vậy tuổi Sửu hãy đặt ra mục tiêu rõ ràng, xây dựng kế hoạch cụ thể và cố gắng nỗ lực hết mình, tin chắc sẽ đạt được thành quả ngoài mong đợi.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.