Từ 10/12 đến 20/12, 3 con giáp vận số dễ phát tài, hỷ tín ngập nhà, tiền chảy vào đầy túi

Tâm linh - Tử vi 06/12/2023 04:05

Từ 10/12 đến 20/12, 3 con giáp sau bước vào thời kỳ giàu sang, lên đời đổi vận, bội thu tài lộc.

Tuổi Hợi 

Từ 10/12 đến 20/12, tuổi Hợi có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Đối phương có thể chỉ ra cho bản mệnh cách giải quyết những vấn đề vốn khúc mắc bấy lâu. Hãy luôn giữ thái độ khiêm tốn lắng nghe.

Việc làm ăn cũng có những dấu hiệu đáng mừng, chứng tỏ những quyết định trước đó của bản mệnh là hoàn toàn chính xác. Con giáp này là người có tầm nhìn xa trông rộng nên luôn nắm bắt được xu thế của thị trường, đem về khoản tiền rủng rỉnh cho bản thân.

Trong ngày mới này, tuổi Hợi cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và người làm văn phòng. Bản mệnh nên vận động vừa với sức của mình và chớ ngồi một chỗ quá lâu.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

Từ 10/12 đến 20/12, 3 con giáp vận số dễ phát tài, hỷ tín ngập nhà, tiền chảy vào đầy túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Người tuổi Thân có tài lộc dồi dào, được cát tinh chiếu rọi nên nguồn thu có dấu hiệu tăng lên. Vận trình công việc của bản mệnh diễn ra tương đối thuận lợi. Bản mệnh chỉ cần chăm chỉ là có thể đạt được thành tựu ngoài mong đợi.

Chuyện tình cảm của người tuổi Thân cũng có khởi sắc. Đôi lứa xứng đôi, tình cảm ngày càng khăng khít, mặn nồng. Hai bên quan tâm đến nhau, cùng chia sẻ cảm xúc. Người đã lập gia đình vun vén hạnh phúc, biết giữ khoảng cách với những người khác giới bên ngoài.

Từ 10/12 đến 20/12, 3 con giáp vận số dễ phát tài, hỷ tín ngập nhà, tiền chảy vào đầy túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Từ 10/12 đến 20/12, người tuổi Dần chăm chỉ rèn luyện thể thao, luôn chú tâm vào đúng công vào đúng công việc chuyên môn.   

Công việc: Người tuổi Dần tự tin khi thể hiện đúng với chuyên môn bản thân, nỗ lực làm việc bản thân yêu thích.  

Tình cảm: Bạn hướng nội, bạn không thích thể hiện tình cảm nơi đông người.

Tài lộc: Tài lộc và nguồn thu nhập chủ yếu vào mức lương cơ bản.    

Sức khoẻ: Tối giản bữa ăn, tập trung vào dinh dưỡng chính.

Từ 10/12 đến 20/12, 3 con giáp vận số dễ phát tài, hỷ tín ngập nhà, tiền chảy vào đầy túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trong 3 ngày liên tiếp 6-9/12, 3 con giáp tiền tài rủng rỉnh, số mệnh giàu sang, cuộc sống ngày càng sung túc

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Trong 3 ngày liên tiếp 6-9/12, 3 con giáp sau làm đâu thắng đó, muốn nghèo cũng khó, vạn điều hanh thông như ý.

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