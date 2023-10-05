Từ 10/10 đến hết 15/10: 3 con giáp cá Chép hóa Rồng, cuộc sống đổi mới, hào quang may mắn luôn vây quanh

Từ 10/10 đến hết 15/10, người tuổi Thìn nên chú ý nâng cao năng lực của bản thân, không nên làm việc cho có.

Công việc: Bạn nên suy nghĩ nhiều hơn trong mọi việc, thay vì chỉ đơn thuần hoàn thành công việc do lãnh đạo giao.

Tình duyên: Chỉ cần giao tiếp bằng mắt là có thể biết ý của đối phương, hiểu ngầm là hoàn hảo.

Tài lộc: Có thể hợp tác với bạn bè để bắt đầu một số công việc kinh doanh nhỏ và tăng thu nhập của mình.

Sức khỏe: Bình thường, nên vận động nhiều hơn, đừng ngồi lỳ một chỗ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Từ 10/10 đến hết 15/10, người tuổi Dậu làm gì cũng thuận lợi hơn dự kiến. Mọi quan điểm, ý kiến bản mệnh đưa ra đều nhận được sự ủng hộ của mọi người xung quanh, điều đó giúp con giáp này thêm tự tin khẳng định giá trị của mình trong tập thể.

Người tuổi Dậu có thể mạnh dạn bắt tay vào thực hiện những công việc mà mình đã lên kế hoạch từ lâu. Quý nhân sẽ giúp cho mọi khó khăn của bản mệnh được giải quyết nhanh chóng, thậm chí còn được đối phương giúp đỡ để hoàn thành công việc dễ dàng hơn.

Người làm ăn kinh doanh có mối quan hệ xã giao rộng rãi nên thường gặp được những đối tác hoặc khách hàng triển vọng. Nếu có ý định ký kết hợp đồng hoặc mở rộng đầu tư, sản xuất thì bản mệnh có thể suy nghĩ tiền hành trong tháng này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Từ 10/10 đến hết 15/10, tuổi Mão có nhiều cơ hội để khẳng định vị thế của bản thân. Những thành công bản mệnh gặt hái được khiến cho bất kì ai cũng phải ngưỡng mộ.

Với người làm lãnh đạo, con giáp này nhận được sự tin cậy và tôn trọng của nhân viên cấp dưới. Trong những quyết định hệ trọng, tuổi Mão luôn đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu, không bao giờ làm việc chỉ vì lợi ích của cá nhân mình.

Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên chọn đúng những hướng tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hướng tốt bao gồm hướng Tây Nam sẽ giúp bản mệnh gặp Hỷ Thần và hướng Đông sẽ giúp bản mệnh gặp được Tài thần.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Dần

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.