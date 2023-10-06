Từ 10/10 đến hết 15/10: 3 con giáp 'bén duyên' với tài lộc, trả hết nợ, mua được nhà, sung sướng hưởng phước lành

Tâm linh - Tử vi 06/10/2023 19:33

Từ 10/10 đến hết 15/10, 3 con giáp sau may mắn đón nhận nhiều cơ hội phát triển, sẵn sàng đối đầu với khó khăn để đạt được thành công rực rỡ.

Tuổi Mùi 

Từ 10/10 đến hết 15/10, người tuổi Mùi tìm ra nhiều lí do để chia xa mối quan hệ không hợp hiện tại.  

Công việc: Người tuổi Mùi còn ham chơi, bản thân chưa thực sự muốn làm việc, chưa muốn trải nghiệm. 

Tình cảm: Tình cảm của bạn là một ẩn số, bạn đang muốn chia xa mối quan hệ hiện tại, khi cả hai chưa thực sự hợp nhau. 

Tài lộc: Về mặt tài chính, kiếm tiền là động lực mỗi ngày của bạn, có bạn bè cùng nhau giúp đỡ kinh doanh sinh lời. 

Sức khoẻ: Mỗi ngày nên bổ sung thêm nhiều khoáng chất cần thiết cho cơ thể. 

Từ 10/10 đến hết 15/10: 3 con giáp 'bén duyên' với tài lộc, trả hết nợ, mua được nhà, sung sướng hưởng phước lành - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Người tuổi Ngọ có tính cách độc lập, tự chủ. Họ cũng là tuýp người khoáng khoáng, tự do, có sự sáng tạo mạnh mẽ. Bản mệnh sẵn sàng đối đầu với khó khăn để đạt được thành công rực rỡ. Tuổi Ngọ nhạy bén, nỗ lực hết mình. Khi cơ hội xuất hiện trước mắt, con giáp này sẽ không bao giờ bỏ lỡ.

Từ 10/10 đến hết 15/10, tuổi Ngọ may mắn đón nhận cơ hội phát triển. Nhiều ý tưởng của bản mệnh được mọi người ủng hộ và triển khai đưa vào thực tế.

Người làm kinh doanh hái ra lộc, có nguồn thu dồi dào.

Dù phát triển đến đâu, tuổi Ngọ cũng không được chủ quan bỏ quên vấn đề sức khỏe. Ôm đồm quá nhiều công việc có thể khiến bản mệnh suy kiệt sức lực.

Từ 10/10 đến hết 15/10: 3 con giáp 'bén duyên' với tài lộc, trả hết nợ, mua được nhà, sung sướng hưởng phước lành - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Từ 10/10 đến hết 15/10, tuổi Dần giữ tinh thần tích cực, lạc quan, vì thế luôn sẵn sàng bắt tay vào bất cứ công việc nào, cho dù trước mặt có xuất hiện thử thách đi nữa. Sự nhiệt tình sẽ dẫn lối cho bản mệnh đến với thành công.

Người đi theo con đường học hành, thi cử cũng sẽ gặp được nhiều điều may mắn. Con giáp này hãy tin tưởng vào khả năng của mình và tự tin thể hiện điểm mạnh, chắc chắn bản mệnh có thể gây được ấn tượng tốt đẹp cho giám khảo hoặc các nhà tuyển dụng.

Tuy nhiên về mặt tình cảm, sự cứng đầu cứng cổ của tuổi Dần là nguyên nhân chính khiến cho mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Con giáp này nên học cách hạ cái tôi của mình xuống và nhường nhịn nửa kia một chút.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Mão, Tuất

Từ 10/10 đến hết 15/10: 3 con giáp 'bén duyên' với tài lộc, trả hết nợ, mua được nhà, sung sướng hưởng phước lành - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi ngày mai, thứ Bảy 7/10/2023 của 12 con giáp cho thấy 3 tuổi sau tình hình tài chính đã có những bước tiến triển khá lạc quan, nhanh chóng phát tài đi lên.

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