Từ 1/11 đến 10/11 : Ngọc Hoàng xướng tên, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp chạm đỉnh vinh quang, may mắn tột độ, giàu sang tột đỉnh, tay ôm bạc tay cầm vàng

Tâm linh - Tử vi 30/10/2022 20:45

Tử vi cho thấy từ 1/11 tới 10/11 tới đây, những con giáp này sẽ vô cùng hạnh phúc vì tài vận tăng cao đáng kể, may mắn giúp sức làm giàu nhanh chóng.

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, vận may của tuổi Ngọ từ 1/11 đến 10/11 giống như 1 đường thẳng chỉ có đi lên, không có đi xuống, đặc biệt là trong sự nghiệp và tài lộc. Được nhiều cát tinh chiếu rọi, bản mệnh này sẽ có vô số các cơ hội đầu tư tốt và chỉ cần nỗ lực, chăm chỉ thì đại sự dễ thành, tài lộc nở rộ, không lo thiếu tiền tiêu, càng mở mang thì càng dễ gặt hái nhiều, cuộc sống vinh hoa, phú quý.

Từ 1/11 đến 10/11 : Ngọc Hoàng xướng tên, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp chạm đỉnh vinh quang, may mắn tột độ, giàu sang tột đỉnh, tay ôm bạc tay cầm vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngoài công việc ra, các mối quan hệ của tuổi Ngọ cũng được cải thiện đáng kể so với các ngày trước đây. Họ sẽ duy trì được sự hòa hợp và thân thiết với những thành viên trong gia đình cũng như bạn bè, đồng nghiệp.

Đặc biệt, từ sự gắn kết này, tuổi Ngọ cũng gặp được nhiều quý nhân trợ giúp, mang tới cho họ những sự kết nối vô giá, mở ra những cơ hội làm ăn thu về lợi nhuận cao hoặc được cấp trên tín nhiệm, đánh giá cao và dễ thăng tiến ở cơ quan.

Do đó, tuổi Ngọ phải biết nắm bắt thật tốt những cơ hội này để làm giàu cho bản thân và gia đình.

Tuổi Thân 

Người tuổi Thân có khả năng tập trung cao độ và cháy hết mình trong thời điểm cuối tháng 10 này. Bạn làm việc có quy trình rõ ràng, kế hoạch đầu cuối chuẩn chỉnh nên dễ chiếm được lòng tin của lãnh đạo. Chính hiệu suất công việc mà bạn tạo ra sẽ mở ra cho bạn cơ hội phát triển mạnh mẽ trong tương lai gần. 

Từ 1/11 đến 10/11 Dương lịch là thời điểm vượng nhất trong tháng của bản mệnh. Bạn nên tranh thủ thời điểm vàng này để bung tỏa sức lực cũng như năng lượng, sự sáng tạo vốn có của mình nhằm thiết lập bước tiến xa hơn. 

Từ 1/11 đến 10/11 : Ngọc Hoàng xướng tên, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp chạm đỉnh vinh quang, may mắn tột độ, giàu sang tột đỉnh, tay ôm bạc tay cầm vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thật may mắn khi cả Chính Tài và Thiên Tài chiếu rọi, hậu thuẫn, nâng bước bạn đi tạo ra những khoản thưởng hậu hĩnh. Nhờ có khoản tiền này mà con giáp này hoàn toàn có thể thoải mái chi tiêu, chi trả cho những kế hoạch mua sắm bạn đề ra trước đó. 

Phương diện tình cảm cũng vượng vận đào hoa mà mở ra những bước tiến triển hoàn toàn mới, các cặp đôi hòa thuận, yêu thương gắn bó khăng khít. Với người độc thân sẽ nhanh chóng tìm được mảnh ghép còn lại của mình sau khoảng thời gian cô đơn, trông ngóng đợi chờ.

Tuổi Hợi

Cục diện Tam Hợp báo hiệu, vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi vô cùng thịnh vượng, cát khí tràn trề, làm gì cũng dễ dàng đạt được thành công. Nếu con giáp này có ý định triển khai kế hoạch quan trọng thì có thể tiến hành ngay trong hôm nay để giúp cho khả năng thành công cao hơn.

Từ 1/11 đến 10/11 : Ngọc Hoàng xướng tên, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp chạm đỉnh vinh quang, may mắn tột độ, giàu sang tột đỉnh, tay ôm bạc tay cầm vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ 1/11 đến 10/11 là những ngày dễ xuất hiện ngũ hành xung khắc, chuyện tình cảm lứa đôi có thể vì thế bị ảnh hưởng ít nhiều. Bạn nên kiềm chế những lời nói có thể gây tổn thương cho nửa kia kẻo tình cảm không thể nguyên vẹn như ban đầu. Trước khi phát ngôn hãy đặt bản thân vào vị trí của người ấy.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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